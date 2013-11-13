ВР може ще раз зібратися на позачергове засідання цього тижня - регіонал

«Цей тиждень робота в комітетах. Це значить, що в будь-який момент ми можемо зібратися на позачергове засідання, і згідно з регламентом, у п’ятницю проголосувати два законопроекти, які будуть підготовлені до другого читання. Ми готові голосувати», – сказав Макеєнко в інтерв’ю Радіо «Свобода» сьогодні в парламенті.

Щодо законопроекту, ухвалення якого мало б вирішити питання ув’язненого екс-прем’єра Юлії Тимошенко, то регіонал зауважив, що «є шанс, що ми його ще можемо розглянути».

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«Щодо першого питання – ну недійшла робоча група до спільної точки зору. Що тут страшного?», – додав Макеєнко.

Водночас він запропонував, щоб питання Тимошенко було вирішене після підписання Угоди про асоціацію.

«Скажіть, будь ласка, а в якому документів від європейців є питання Юлії Тимошенко, письмово? Її нема. Так мова йде про державу Україна чи про персоналії? А чому не можна поставити спочатку коні, а потім воза. Давайте спочатку підпишемо у Вільнюсі питання євроінтеграції України, а потім будемо вирішувати питання кого-завгодно», – сказав представник фракції Партії регіонів.

На запитання, чи буде підписана Угода про асоціацію між Україною і ЄС, Макеєнко заявив: «Я впевнений, що у Вільнюсі, на скільки я розумію все, що відбувається зараз, угода буде підписана», – сказав регіонал.

За його словами, переговори тривають.

Нагадаємо, сьогодні на позачерговому засіданні депутати мали намір розглянути законопроект про лікування ув’язнених за кордоном і законопроекти про прокуратуру й про вдосконалення виборчого законодавства. Але спікер Володимир Рибак заявив, що ці документи не готові до розгляду, і закрив засідання парламенту.