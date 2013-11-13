В АП заявили, що Тимошенко не помилують - Яценюк
Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що йому офіційно повідомили з Адміністрації Президента, що Віктор Янукович не збирається приймати рішення про помилування екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко
Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що йому офіційно повідомили з Адміністрації Президента, що Віктор Янукович не збирається приймати рішення про помилування екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні парламенту.
Він сказав: “Сьогодні мені офіційно передали відповідь Адміністрації Президента Януковича про те, що Президент України не збирається приймати ніяких актів щодо помилування Юлії Тимошенко”.
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“І це є чітка відповідь, чи готовий Віктор Янукович підписувати угоду з ЄС”, - сказав лідер фракції «Батьківщина».
Яценюк наголосив, що “поїздки до Москви Вікторе Федоровичу нічого не дадуть — країною торгувати не можна, країна вам це не простить”.
Він закликав Януковича прийти до парламенту: “Приймайте політичне рішення, ми готові на будь-які компроміси, ми готові на все заради європейського майбутнього України”.