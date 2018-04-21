Відкритий лист Жовтяка мiнiстровi юстиції Головатому

Відкритий лист мiнiстровi юстиції уряду, який згідно зi ст.115 Конституції України “виконує свої повноваження”, п. Головатому С.П.

Написати цього листа мене змусила та безпрецедентна кампанія тиску на суд та дискримінації судової системи України, яка розв’язана вами у зв’язку з рішенням Києво-Святошинського районного суду про скасування Указу Президента України про моє звільнення. Ви, як посадова особа, маєте лише два законних способи не погодитись з рішенням суду : або від iменi Президента написати апеляційну скаргу на рішення суду, черговий раз підтвердивши свою непрофесiйнiсть, або подати у відставку через свої непрофесiйнi поради Президентові щодо його права видавати Укази, які суперечать Конституції та законам України. Але послуговуватись базарною лайкою на адресу судів лише за те, що вони, виконуючи свій конституційний обов’язок, приймають до розгляду i вирішують по закону позовні заяви у справах про протиправне звільнення посадових осіб, не личить мiнiстровi юстицiї!

Відразу хочу наголосити, що я оскаржував не звільнення під час перебування на лiкуваннi, яким зараз спекулюють деякі “об’єктивні” коментатори, хоча i це є порушенням закону, а безпідставне звільнення. Заявляючи, що “погане” українське законодавство позбавляє Президента можливості ефективно керувати державою, бо він не може звільняти посадовців, ви вводите в оману i Президента, i українське суспільство. Насправді у Президента України є 31 підстава для звільнення голови адмiнiстрацiї ( i жодна з них не може бути застосована по відношенню до мене, бо жодну з умов перебування на посаді я не порушив). По відношенню до голови обласної адмiнiстрацiї діє 12 підстав для звільнення, передбачені Кодексом законів про працю. Чи може хтось стане стверджувати, що голову ОДА не можна звільнити за “появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п.7 ст.40 КЗпП), а така підстава передбачена лише в Кодексі законів про працю. Окрім того, на голів ОДА поширюється 7 додаткових підстав, передбачених Законом України “Про державну службу”, в тому числі за порушення присяги державного службовця. Додаткові 12 підстав для звільнення голови ОДА надає Президентові Закон України “Про мiсцевi державні адмiнiстрацiї”, в тому числі i 3 підстави, що випливають із твердження, що голова ОДА посада політична. На щастя українського суспільства i на біду деяким радникам Президента, з міністром Головатим включно, серед цих 31 підстави немає ще двох “вкрай необхідних” підстав: за доносом позаштатних радників та у зв’язку з потребою працевлаштування позаштатних радників... Всі інші 31 підстава для звільнення голови обласної адмiнiстрацiї діє у повному обсязі, а отже нема ніякої загрози “втрати керованості державою”, якщо хтось із голів ОДА зловживає своїми службовими обов’язками, неналежно їх виконує, або порушує закон... Але чинне законодавство захищає їх від сваволі радників, які, не несучи жодної вiдповiдальностi, свідомо дезінформують Президента i про стан справ, i про окремих осіб, i про законність Указів, що подаються на підпис Президентові. Кожен третьокурсник юридичного факультету знає, що ще 7 травня 2002 року Конституційний Суд України своїм рішенням по справі щодо пiдвiдомчостi актів про призначення або звільнення посадових осіб поставив крапку у вiйнi полудьонних i рибачукiв проти Конституції України підтвердивши, що Конституція України та закони України діють i щодо посадовців, яких призначає Президент. Цитую для тих, хто не володіє знаннями, які необхiднi для того, щоб стати старшокурсником юридичного факультету: “ Твердження у конституційному поданні про непiдвiдомчiсть судам загальної юрисдикції справ за заявами осіб, яких призначає на посади чи звільняє з посад Президент України або Верховна Рада є необґрунтованим, оскільки суперечить покладеним на суди конституційним повноваженням забезпечувати судовий захист прав i свобод людини i громадянина, включаючи принцип рiвностi перед законом i судом”(Рішення Конституційного Суду України №8рп/2002 від 7 травня 2002 року). До речі, це рішення “є обов’язковим до виконання на території України, остаточним i не може бути оскарженим”. Отже, суди не “узурпували владу” i не ,,дійшли до маразму”, як стверджуєте ви у своїй майданній лайці ( росiйською ,,площадная ругань” — виникла задовго до Майдану) на прес-конференції 16 червня, а лише чесно виконують свій конституційний обов’язок, не зважаючи на тиск з боку мiнiстерства юстиції. Не ,,судова деспотія”, а Кодекс адміністративного судочинства визначає в тому числi i порядок розгляду заяв у відносинах публічної служби ( ,,публічна служба - дiяльнiсть на державних політичних посадах” згідно пп. 1 5) ст..3 КАСУ), i ,,негайне виконання постанови суду про поновлення на посаді у відносинах публічної служби”(пп.З)п.I ст.256 КАСУ). А те, чим займаєтесь ви з М.Полудьонним, — привласнення функцій суду, вплив на суддів, неповага до суддів i суду, тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену Конституцією i законодавством України, в тому числі кримінальну! Своїми діями i висловами ви продемонстрували, яка величезна прірва пролягла між вашими написаними за підручниками промовами для Європейських інституцій i вашим швондерiвським світоглядом, яким ви послуговуєтесь всередині держави.

Переконаний, що не лише судді, але й будь-який юрист, що має елементарну самоповагу не сяде з вами не лише за ,,банкою пива”, як ви запропонували зробити голові Вищого адміністративного суду, але й не буде з вами розмовляти взагалі...Тому як ,,юрист” з ,,юристом” ви зможете поговорити хіба що зі своїм партнером ... по освiтi, розуму та інтелекту п. Полудьонним.

Без поваги до вас, але з вірою в те, що всупереч усім шариковим i швондєрам правова демократична Україна таки буде збудована, Євген Жовтяк.