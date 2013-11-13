У четвер голова Нафтогазу зустрінеться з Міллером

Голови Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євген Бакулін і російського монополіста «Газпром» Олексій Міллер мають намір зустрітися завтра, 14 листопада, і обговорити весь комплекс питань співпраці двох компаній у газовій сфері, включаючи обслуговування кредитних угод з «Газпромбанком» (РФ) в обсязі 2 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

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«Завтра керівництво «Нафтогазу» зустрічається з керівництвом «Газпрому», де обговорюватиметься весь комплекс питань», - сказав Ставицький. При цьому він не уточнив, де саме має пройти зустріч – в Києві чи Москві.