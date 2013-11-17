ЄС може вирішити долю асоціації з Україною в останній момент - ЗМІ

Про це повідомляє "ЄС-плюс" з посиланням на високопоставленого європейського дипломата.

"Ми маємо різні можливості... Це може бути за письмовою процедурою, це може бути через Раду закордонних справ ще один, якщо треба буде, або тут, у Брюсселі, або у Вільнюсі", - зазначив дипломат, відповідаючи на питання, яким чином може бути прийнято позитивне рішення, враховуючи, що 18 листопада відбудеться останнє перед самітом формальне засідання міністрів закордонних справ ЄС.

На тему: Євродепутат вважає, що Угоду про асоціацію з Україною не підпишуть

"Але все буде залежати від того, що буде відбуватися в Україні", - додав він.

При цьому дипломат наголосив, що остаточне рішення ЄС залежить від того, як будуть розвиватися події в Україні, а також від того, чи вдасться депутатам українського парламенту прийняти необхідні законодавчі зміни протягом наступного тижня.

За словами співрозмовника, в ході засідання Ради закордонних справ 18 листопада міністри планують обговорити можливості для маневру при прийнятті рішення про підписання Угоди про асоціацію.

Разом з тим він не став прогнозувати чи можливе підписання угоди в умовах, коли колишній український прем'єр Юлія Тимошенко залишиться у в'язниці.

Нагадаємо, Євросоюз висунув Україні низку вимог, які країна має виконати до Вільнюського саміту. Україна має поліпшити виборче законодавство, здійснити судову реформу та реформу прокуратуру, а також у розв'язати проблеми виборчого правосуддя і справу екс-прем'єра Юлії Тимошенко.

У ході сесії 13 листопада український парламент повинен був прийняти у другому читанні закони про прократуру і про вибори, а також закон про лікування засуджених за кордоном, який дозволяв би виїзд на лікування колишньому прем'єр-міністру України Юлії Тимошенко.

Разом з тим, українським депутатам не вдалося прийняти жодного з цих рішень, що входять у вимоги ЄС для підписання Угоди про асоціацію на Вільнюському саміті «Східного партнерства». Передбачається, що ці рішення можуть бути прийняті парламентом на наступному тижні.