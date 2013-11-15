Віце-президент Європарламенту оцінює шанси на підписання асоціації в 51%

Віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич оцінює у 51% шанси на підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він заявив сьогодні в ефірі Польського радіо.

"Я вірю, бо є людиною великої віри та стараюся дивитися оптимістично на світ, але також тому, що вчора було спільне засідання депутатів Європарламенту та Верховної Ради України, на якому навіть з вуст представників Партії регіонів лунали оптимістичні (прогнози)", - сказав Протасевич, який є представником польської партії влади "Громадянська платформа".

Він закликав ефективніше діяти для того, щоб Україна все ж підписала угоду, та звернув увагу на зусилля Росії, яка намагається переконати українську владу відмовитися від європейської інтеграції на користь вступу у Митний союз.

"Нашим національним інтересом є не сидіти з носом у хмарах, але приступити до гри за майбутнє України, бо для нас це теж має бути важливо", - сказав Протасевич.

Він критично оцінив заяви свого колеги по партії, євродепутата Яцека Саріуша Вольського, який вважає, що Євросоюз - через невиконання Україною низки умов - повинен підписати угоду про асоціацію лише після обрання нового глави Української держави у 2015 році. "Добре, що є хтось як депутат Саріуш Вольський, який твердо заявляє про наші очікування та умови, але зараз є пара днів на те, аби вести переговори, а не погрожувати кулаками", - сказав Протасевич.