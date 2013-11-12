Опозиція зареєструвала ще один законопроект "про Тимошенко"

Відомості про зареєстрований законопроект розміщено на сайті парламенту, проте самого тексту наразі немає. Водночас, фотокопію законопроекту розміщено на сайті «Батьківщини».

Так, зокрема, законопроектом передбачено внести зміни до Кримінального кодексу України. Він доповнюється статтею 84-1, згідно з якою особа, яка під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк захворіла на передбачену частиною другої статті 84 цього Кодексу чи іншу хворобу, що унеможливлює дотримання нею встановленого кримінально-виконавчим законодавством режиму відбування покарання, може бути звільнена від відбування покарання, якщо належне лікування такої хвороби може бути проведено в закордонній медичній установі, а перебіг хвороби без такого лікування створює небезпеку для життя особи чи настання тяжких наслідків для її здоров'я.

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Крім того, встановлюється, що рішення про звільнення від відбування покарання на підставі частини першої цієї статті приймається судом за заявою засудженої особи, її захисника, близького родича чи подання начальника установи (органу) виконання покарань за наявності письмової згоди відповідної закордонної медичної установи прийняти таку особу на лікування та висновку медичної установи, залученої до її лікування.

Водночас, звільнення від відбування покарання у зв'язку з необхідністю лікування особи за кордоном не застосовується до особи, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк за умисний особливо тяжкий злочин або умисний тяжкий злочин, поєднаний з насильством, а також за злочин, вчинений у складі організованої групи чи злочинної організації, або за злочин, передбачений статтями 258-258-5, 305-307, 436-447 цього Кодексу.

Крім того, це стосується особи, яка відбуває покарання за умисний тяжкий злочин, який вона вчинила до погашення або зняття судимості за раніше вчинений умисний тяжкий або умисний особливо тяжкий злочин; відбуває покарання за умисний злочин, вчинений у період після звільнення особи від покарання, його відбування, заміни покарання більш м'яким або пом'якшення покарання і до погашення чи зняття судимості.

Також встановлюється, що час лікування особи зараховується у строк невідбутої частини покарання, при цьому один день лікування відповідає одному дню позбавлення волі. Якщо після звільнення особа без поважних причин не розпочала або припинила лікування, залишила медичний заклад, або іншим чином ухиляється від лікування, то суд може ухвалити рішення про направлення особи для відбування невідбутої частини покарання.

Водночас, якщо після звільнення особи на підставі частини першої цієї статті виникли підстави для її звільнення від відбування покарання, не пов'язані з лікуванням, суд приймає рішення про таке звільнення до завершення лікування.

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Рішення про звільнення від подальшого відбування покарання до завершення лікування суд приймає також у разі, якщо час, що минув від початку лікування, після обчислення його за правилами, передбаченими частиною п'ятою цієї статті, перевищує строк невідбутої частини покарання.

Після завершення лікування суд звільняє особу від подальшого відбування покарання, якщо підстави для такого звільнення, не пов'язані з лікуванням особи, виникли після його завершення або якщо час лікування, обчислений за правилами, передбаченими частиною п'ятою цієї статті, перевищує строк невідбутої частини покарання.

Також після завершення лікування суд залежно від наслідків лікування та поведінки особи може звільнити її від подальшого відбування покарання, замінити її невідбуту частину покарання більш м'яким покаранням чи направити особу для відбування покарання, яке вона має відбути після зарахування часу лікування в строк невідбутої частини покарання.

Законопроектом передбачено внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України, згідно з якими у передбачених законом випадках лікування засуджених може здійснюватися поза межами місць позбавлення волі, у тому числі в закордонних медичних закладах. При цьому зазначається, що оплата такого лікування здійснюється засудженими або їхніми родичами за рахунок власних коштів.