Коаліція відбулася, якщо, звичайно, до вівторка не передумають

Ну ось і відбулося… Якщо, звичайно, наш політикум до вівторка не передумає. Хіба мало що буває, коли обговорюють такі трепетні речі, як кандидатури прем`єра, спікера, міністрів… Юлія Володимирівна у Верховній Раді сьогодні оголосила про створення демократичної коаліції. Оголосила після першої перерви, яких сьогодні за півдня було чи то чотири, чи то п`ять. І що сумно - не було відчуття свята, як під час першого призначення Тимошенко прем`єром, не було надлишку депутатських симпатій. А якщо і було відчуття перемоги, то вже дуже вимученої, дуже невпевненої і з вельми сумнівною перспективою.

Як можна вірити в успіх уряду, що створюється, якщо вже в перший день оголошення коаліції в кулуарах союзники продовжували єхидствувати на адресу один одного. Один з нових глашатаїв фракції БЮТ Олександр Ковтуненко хитро говорив: «Порошенко – спікер… Нарешті ми побачили, хто насправді стоїть за фракцією «Наша Україна»… Або, наприклад, на адресу БЮТ: «Коаліція створювалася довго, тому, що «Нашій Україні» постійно доводилося стримувати невгамовну енергію деяких персон з БЮТ». Журналісти іноді самі провокували такі відповіді, але, коли на питання, чи хорошим спікером буде Порошенко, Олександр Мороз відповів: «Час покаже», - запам`ятовувалася не дипломатична відповідь, а його глибоко іронічна усмішка.

Тих, хто перелякано говорив: Тимошенко – прем`єр, країні – кінець, - м`яко заспокоювали «нашоукраїнці»: ну ви ж розумієте, прем`єр працює без затвердженої програми, а значить, без річного імунітету. Програмою прем`єра буде коаліційний договір, в якому прописані всі орієнтири, всі параметри соціально-економічного розвитку, основи внутрішньої і зовнішньої політики. Невиконання коаліційного договору може привести до виходу однієї з політичних сил зі складу коаліції, подальшої відставку уряду і у результаті - формування нової коаліції, делікатно натякали «нашоукраїнці». У перекладі на людську мову це значить, що у будь-який момент Юлію Володимирівну можна відправити у відставку.

Важко було зрозуміти, за яким все-таки принципом відбувався розподіл портфелів. Пропорційним? Або з урахуванням побажань, як стверджували деякі депутати. Дані представників різних фракцій щодо кількості портфелів для тієї або іншої політичної сили відрізнялися. Як і раніше невідомо, чи залишиться на своєму посту глава МЗС, що входить в квоту Президента, але вже майже не викликає сумнівів, що Юрій Луценко і далі очолюватиме МВС. Остаточну кадрову ясність депутати пообіцяли внести наступного вівторка.

Члени Партії регіонів в кулуарах з обізнаним виглядом передбачали дефолт і пояснювали, що ще учора увечері Президент планував підписати коаліцію з «Регіонами», але, мов, натиснув Захід, а Президент - людина дуже скована. Раїса Богатирева, мчавши кулуарами, зловісно вимовила: а де вони голоси візьмуть, цікаво?

Про «Регіони», до речі, ходять цікаві чутки. Що нібито дони дали грошей сорока людям з демфракцій, щоб ті не писали заяв про вступ до більшості. Демократи гроші, мовляв, взяли, але зобов`язання порушили і заяву в коаліційну більшість написали. І що потім нібито «Регіони» затискали по кутах в туалетах коаліціантів, які продалися, з вимогою відкликати підписи.

Підстави для таких чуток дав скандальчик, що виник в Раді. Коли вже підписи були зібрані, Партія регіонів оголосила, що вони несправжні, підроблені, що декількох депутатів в залі просто немає. Була оголошена перерва, після якої Тимошенко повідомила, що у відділ кадрів увірвалася група депутатів з «Регіонів» і переплутала там всі папери. «Регіонали» поводилися дуже непереконливо, називали імена депутатів, нібито відсутніх в залі, а відтак і таких, що не підписалися, а уявні відсутні виявлялися дуже навіть присутніми і просили не спекулювати.

З боку нардепа-«регіонала» Ярослава Сухого послідував вислів про екс-губернатора Запоріжжя Олексія Кучеренка, нині депутата фракції «Наша Україна», якого Кучма, йдучи, нібито «забрав з собою як головну свою невдачу», а захисники Олексія Кучеренка, у свою чергу, відповідали, що «дехто з «регіоналів» раніше до Кучеренка на уклін приповзав, а зараз брудом поливає».

Розсмішив сесійний зал Володимир Стретович. Майстерно імітуючи манеру і картавинку вождя світового пролетаріату, Стретович оголосив: «Товариші, відбулася велика революція, відбулася перемога робітничо-селянського класу…» Зал спочатку сторопів, потім вибухнув сміхом, а Стретович, вже перейшовши на українську мову, оголосив, персонально звертаючись до комуністів, які виступали раніше: «Все, демократична коаліція створена. І добре, що вона створена, і добре, що є сильна опозиція, яка вимагає перевірити достовірність підписів депутатів і яка контролюватиме кожен крок влади. І давайте припиняти політичні провокації і починати працювати.

Демократична коаліція 240 голосами проголосувала за постанову про продовження сесії у вівторок.

Лана Самохвалова