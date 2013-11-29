США погрожують "серйозними наслідками" для влади в разі розгону Євромайдану

“Для Сполучених Штатів свобода висловлювання і свобода слова і свобода преси - фундаментальні принципи. Ми постійно повторюємо, що це наш найвищий пріоритет. Повага до цих цінностей - одна з основ наших стратегічних двосторонніх взаємин. Відхід від цих принципів матиме серйозні наслідки”, - заявив посол США в Україні Джефрі Пайєтт в інтерв'ю українській службі “Голосу Америки”.

Пайєтт також сказав, що українська влада проінформована про позицію Сполучених Штатів: “Ми дуже чітко пояснили і публічно, і особисто, що демонстрації, які відбувалися цього тижня, - це позитивний факт, який свідчить про силу демократії в Україні і його необхідно поважати".

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"Ще раз наголошую, ми переконані, що маніфестації громадських активістів, які вже тиждень відбуваються в Києві та по всій країні, - дуже позитивний знак для майбутнього української демократії, це позитивний знак міцності громадянського суспільства України і це позитивний знак для Президента Януковича, що його адміністрація не допустила значних проявів насилля. І дуже важливо й надалі дотримуватися цього принципу”.

Дипломат також засудив напади на працівників мас-медіа, які сталися сьогодні в Києві.

“Ми дуже різко засуджуємо атаки на журналістів, зокрема й сьогоднішні напади. Це дуже неприємні випадки”, - заявив посол.