Рух на вулиці Хрещатик зупинено міліціонерами
Рух на вулиці Хрещатик зупинено міліціонерами на відрізку від вулиці Інститутської в сторону Київської міської державної адміністрації
Як передає кореспондент УНІАН, очеплення з двох сторін Хрещатика в районі Майдану також знято. Мітингувальники вийшли на проїжджу частину. Наразі їм ніхто не перешкоджає.
Разом з тим, міліціонери стали в очеплення, перекривши Хрещатик в сторону Європейської площі.
У той же час, спецпідрозділи міліції продовжують прибувати на Майдан Незалежності.
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Співробітники спецпідрозділів МВС “Беркут та Внутрішніх військ МВС зосереджено у великій кількості біля Головпоштамту, на протилежному боці від Майдану Незалежності, уздовж Будинку профспілок та майже від початку Європейської площі у бік Майдану.
За приблизними оцінками, кількість міліції становить до 1,5-2 тис людей