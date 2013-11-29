США засуджують сьогоднішні напади на журналістів в Києві

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джефрі Пайєтт написав у своєму Твіттері: «Ми твердо підтримуємо право свободи слова, преси і зборів, і засуджуємо сьогоднішні напади на українських журналістів».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 листопада, у Києві, біля Маріїнського палацу, побили журналістів Громадського телебачення, розбили їхню відеокамеру та забрали флешку.

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«Біля Маріїнського палацу журналістам «Громадського» Дмитрові Гнапу і Якову Любчичу розбили камеру!!! Їх побили і флешку теж забрали!», - йдеться у повідомленні "Громадського" у Facebook.

Пізніше «5 канал» заявив, що сьогодні «тітушки» палками та камінням закидали його знімальну групу у Маріїнському парку. Їх залишається кілька сотень, повідомляє сайт телеканалу. Міліції поруч не видно.

Нагадаємо, у столичному Маріїнському парку перебувають близько 500 молодиків без будь-якої партійної чи державної символіки. Молоді люди віком від 16-17 років розташувалися по території Маріїнського парку поблизу будівлі Міністерства охорони здоров'я групами по 30-70 осіб. У них немає прапорів, які могли б вказувати на їхню приналежність до тих чи інших політичних сил, а також відсутні державні прапори.

На запитання в працівників міліції, які чергують біля Верховної Ради, чи встановлювали вони, що це за люди, відповідь наступна: “Це не входить до наших повноважень і компетенції”.

Водночас, ще приблизно 150 молодиків перебувають на площі біля станції метро “Арсенальна”.

Координатори Євромайдану повідомляють про підготовку провокацій сьогодні ввечері на Майдані Незалежності, де з 21 листопада триває акція на підтримку євроінтеграції.