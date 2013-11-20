У США обіцяють Україні "значну підтримку" в разі підписання асоціації з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам Надзвичайний та Повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайєтт сьогодні у Дніпропетровську.

Посол зазначив, що “переконаний в підтримці”.

Пайєтт заявив: “Я все ще дуже сподіваюся щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом”.

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Посол США зазначив, що для України ця угода має надзвичайно велике значення і надає величезні можливості розширити економічну базу, поліпшити систему охорони здоров'я, створити нові робочі місця. Посол підкреслив, що розуміє занепокоєння щодо викликів перехідного періоду до вступу в Європейський Союз, за який Україні необхідно перейти на нові стандарти.

Водночас Пайєтт підкреслив, що Україна справила на нього надзвичайно велике враження своїми людьми, географією та ресурсами.

“Найкраще використати весь цей величезний потенціал - приєднатися до інституції Європейського Союзу”, - сказав посол США.

За його словами, якщо Україна зробить крок до асоціації з Європейським Союзом, США допоможуть Україні скористатися цими можливостями. Посол США також підкреслив, що вражений зовнішньоекономічним торговельним оборотом між Дніпропетровською областю та США, який сьогодні складає близько 1 мільярда доларів.

Пайєтт підкреслив, що у разі вступу України до ЄС, обсяги зовнішньої торгівлі Дніпропетровщини тільки зростатимуть.

Як повідомляв УНІАН, 20 та 21 листопада Посол США в Україні Джеффрі Р. Пайєтт відвідує Дніпропетровськ. Під час візиту Пайєтт зустрінеться з обласним керівництвом, з представниками провідних підприємств Дніпропетровщини, у тому числі - «Інтерпайп», «Южмаш», «Бунґе /Олейна», і обговорить з ними Угоду про асоціацію й тісніші економічні зв’язки з Європою.

Крім того, посол виголосить вступну промову на відкритті першого практичного форуму для жінок-підприємниць, який відбудеться 21 листопада в приміщенні Академії митної служби України. Пайєтт зустрінеться з представниками громадських організацій, волонтерами Корпусу миру США, котрі працюють у Дніпропетровській області, і відвідає центр «Менора» і обласний протитуберкульозний диспансер, якому надає допомогу Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID).