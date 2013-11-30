Під час розгону Євромайдану "Беркут" гнав людей до МакДональдса, а студентів наздоганяли в переході - очевидець

09:48, 30 листопада 2013
Політика
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Нардеп Андрій Шевченко, який чергував в цю ніч на Майдані, написав у Твіттері, що силовики діяли дуже жорстко.

кадр з відео розгону Беркутом ”Евромайдана”

«Майдан зачистили по- звірячому. Десятки поранених. Десятки затриманих. Такого Україна ще не бачила. Спочатку завезли важку техніку. Далі «Беркут» просто зачищав. Гнали людей аж до МакДональдсу», - написав він.

За словами Шевченка, на самому Майдані близько Монумента незалежності було справжнє побоїще.

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«Студентів просто місили - і за руки - ноги - в автозак. Тих, хто тікав, наздоганяли в підземному переході. З «труби» тягли по сходах побитих в автозаки», - написав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі «Беркут» розігнав ЄвроМайдан. Навколо Монумента незалежності встановили залізний паркан і під охороною Беркута почали встановлювати новорічну ялинку.

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