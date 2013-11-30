Під час розгону Євромайдану "Беркут" гнав людей до МакДональдса, а студентів наздоганяли в переході - очевидець
Нардеп Андрій Шевченко, який чергував в цю ніч на Майдані, написав у Твіттері, що силовики діяли дуже жорстко.
«Майдан зачистили по- звірячому. Десятки поранених. Десятки затриманих. Такого Україна ще не бачила. Спочатку завезли важку техніку. Далі «Беркут» просто зачищав. Гнали людей аж до МакДональдсу», - написав він.
За словами Шевченка, на самому Майдані близько Монумента незалежності було справжнє побоїще.
На тему: З'явилося нове відео жорстокого розгону "Беркутом" Євромайдану
«Студентів просто місили - і за руки - ноги - в автозак. Тих, хто тікав, наздоганяли в підземному переході. З «труби» тягли по сходах побитих в автозаки», - написав депутат.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі «Беркут» розігнав ЄвроМайдан. Навколо Монумента незалежності встановили залізний паркан і під охороною Беркута почали встановлювати новорічну ялинку.