На місці Євромайдану під охороною «Беркута» встановлюють новорічну ялинку

На даний час на майдан підігнали техніку та співробітники КП "Київблагоустрій" почали встановлювати новорічну ялинку.

Нині на фактично неіснуючому Євромайдані чути крики "Ганьба!", іноді лунає Гімн України. Машини, котрі проїжджають повз Майдан Незалежності, подають сигнали окремим мітингувальникам, а ті відповідають їм свистом. У соціальних мережах зʼявилися повідомлення про те, що затримані із Євромайдану перебувають у Шевченківському РОВД за адресою Герцена, 9.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку "Беркут" жорстко розігнав Євромайдан (відео).