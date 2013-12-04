Розшукується провокатор, який закликав знести пам'ятник Леніну (відео)

12:40, 04 грудня 2013
Політика
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Розшукується провокатор , який потрапив в об'єктиви кількох телекамер під час спроби знесення пам'ятника Леніну на Бессарабській площі в Києві.

Увечері 1 грудня один з провокаторів потрапив в об'єктиви кількох телекамер. В інтерв'ю телеканалу «1+1» він закликав натовп знести пам'ятник Леніну в Києві і видавав себе за простого учасника протестів, а в коментарі іншому телеканалу він несподівано заявляє, що люди, які намагалися знести пам'ятник, самі є провокаторами.

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