Розшукується провокатор, який закликав знести пам'ятник Леніну (відео)

Увечері 1 грудня один з провокаторів потрапив в об'єктиви кількох телекамер. В інтерв'ю телеканалу «1+1» він закликав натовп знести пам'ятник Леніну в Києві і видавав себе за простого учасника протестів, а в коментарі іншому телеканалу він несподівано заявляє, що люди, які намагалися знести пам'ятник, самі є провокаторами.

Якщо ви володієте інформацією про цю людину , просимо повідомити за телефонами:

Редакція ТСН: (044) 490-28-23

ГУ МВС Києва: (044) 271-99-90

або пишіть на email 1+1: feedback@1plus1.tv