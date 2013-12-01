З'явилося відео провокації проти "Беркуту" біля Адміністрації президента
20:28, 01 грудня 2013Політика
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На Банковій провокатори почали бійку: навколо був сльозогінний газ, а у "Беркут" летіло каміння.
Як можна побачити на відео, невідомі люди, ховаючи обличчя за чорними масками, ні з того, ні з сього почали кидати в силовиків палаючі петарди і каміння.
Бійці, у свою чергу, відбили наступ та створили заслон зі щитів від мітингувальників. Молодиків відтіснили до Інститутської.
Як повідомлялося раніше, в опозиції розділилися думки стосовно того, хто штурмує Банкову: "титушки" чи розлючені українці.
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