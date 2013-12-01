У спецназ під АП кинули коктейль Молотова. У відповідь спезназ застосував шумові гранати і почав наступ
16:02, 01 грудня 2013Політика
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Мітингувальники під Адміністрацією Президента відступають з вулиці Банкової у бік вулиці Інститутської через газові гранати.
Сутички під Адміністрацією Президента, Фото: ”ГОРДОН” / Twitter
Як передає кореспондент УНІАН, міліція повторно застосувала проти мітингувальників газові гранати, але у більшій кількості, ніж раніше.
Через дію сльозогінного газу та неможливість дихати протестувальники відійшли практично на вулицю Інститутську.
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