У спецназ під АП кинули коктейль Молотова. У відповідь спезназ застосував шумові гранати і почав наступ

16:02, 01 грудня 2013
Політика
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Мітингувальники під Адміністрацією Президента відступають з вулиці Банкової у бік вулиці Інститутської через газові гранати.

Сутички під Адміністрацією Президента, Фото: ”ГОРДОН” / Twitter

Як передає кореспондент УНІАН, міліція повторно застосувала проти мітингувальників газові гранати, але у більшій кількості, ніж раніше.

Через дію сльозогінного газу та неможливість дихати протестувальники відійшли практично на вулицю Інститутську.

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