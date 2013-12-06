Автоколону протестувальників не пустили до Межигір'я

Автоколону із 50 машин не пустили у Межигір'я до резиденції президента Віктора Януковича, який, за даними джерел, перебуває в Сочі.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Громадське ТВ.

Дорогу перегородили співробітники ДАІ, які повідомили активістам про рішення суду про заборону масових акцій на території села Нові Петрівці.

Учасники акції намагаються проїхати у Межигір'ї об'їзним маршрутом. Колона розділилася на кілька частин.