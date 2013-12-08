На Майдані вирішили розширити периметр блокування урядових установ

Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни заявив Олександр Турчинов.

Також лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк оголосив, що від сьогодні пікет охопить повністю весь урядовий квартал.

На цьому він наголосив на Майдані під час Народного віче, що відбувається в неділю.

На тему: Прихильники "Свободи" вирушили пікетувати Будинок уряду

«Ми розширюємо нашу акцію. З сьогоднішнього дня ми пікетуємо повністю весь урядовий квартал», - заявив Яценюк.

Він повідомив, що кожного дня майданівці пікетуватимуть нові державні установи.

Перша колона вже вирушила на блокування Кабінету міністрів.

Планується, що заблоковано буде всі підступи до урядового кварталу.