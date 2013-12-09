Посол США наголошує, що світ спостерігає за ситуацією в Україні

Посол США у своєму Твіттері написав: «Мирні демонстрації мають продовжуватися шляхом діалогу і ненасилля... Світ спостерігає. Не можна втратити шанс. #Ukraine».

Як повідомляв УНІАН, у центр Києва стягуються сили правоохоронців. Вони практично оточили Майдан Незалежності з усіх боків. Також на Хрещатик приїхала важка снігоприбиральна техніка. Учасники акції протесту на Майдані Незалежності готуються до штурму.

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Посол ЄС в Україні Ян Томбінський сьогодні вже оприлюднив заяву: «Ми з великим занепокоєнням спостерігаємо за сьогоднішніми подіями в Києві. Ми хотіли би нагадати українській владі, що безпідставне застосування сили та загонів спеціального призначення проти мирних демонстрантів є неприйнятним». «Ми закликаємо український уряд поважати свободу думки та зборів, які були підтверджені його міжнародними зобов'язаннями. Ця криза має бути вирішена шляхом діалогу та інших політичних засобів», - наголошує Посол ЄС.