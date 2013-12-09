Янукович підтримав ініціативу почати національний круглий стіл для пошуку компромісу в нинішній ситуації

13:50, 09 грудня 2013
Політика
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Янукович відповів на пропозицію Кравчука.

Янукович

Президент України Віктор Янукович підтримав ініціативу започаткувати загальнонаціональний круглий стіл для знаходження компромісу в ситуації, що виникла.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, колишній Президент України Леонід Кравчук звернувся до Президента Януковича з пропозицією започаткувати загальнонаціональний круглий стіл для знаходження компромісу в ситуації, що виникла, і запросити до участі в ньому представників і влади, і опозиції.

«Янукович підтримав цю ініціативу. На його переконання, такий круглий стіл може стати майданчиком для порозуміння», - повідомляє прес-служба.

На завтра, за пропозицією Кравчука, запланована зустріч чотирьох Президентів для обговорення найважливіших питань, що стоять перед країною.

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