Учасники Майдану зайнялися відновленням барикад (фото)

Сотні людей колють лід і засипають цією крижаною крихтою лавки та інші дерев'яні конструкції, які знову виставлено на підходах до Майдану.

«Ми відновлюємо те, що змогла розібрати міліція. Зламали одну барикаду - ми поставимо нову. Сьогодні ми перемогли і маємо намір стояти до кінця», - сказав кореспонденту УНІАН один із учасників Майдану.

На дерев'яних конструкціях цих барикад знову вивішені гасла протестувальників і таблички з назвами міст, що підтримують вимоги Майдану.

Настрій людей – більш як десятка тисяч, що перебувають опівдні середи на Майдані Незалежності, - діловий і піднесений. Багато людей при зустрічі вітають один одного «з перемогою».

Один із лідерів опозиції Віталій Кличко, що виступав раніше з трибуни Майдану, заявив, що сьогодні протестуючі проти влади громадяни України зуміли перемогти і вистояти під натиском кількох тисяч бійців спецпідрозділів МВС, якіо намагалися очистити центр Києва від опонентів влади, тому, що «сильні духом».

У середу вранці сили спецпідрозділів МВС оточили центр Києва і почали витісняти протестувальників із Майдану Незалежності, а потім здійснили спробу штурму будівлі Київської міської державної адміністрації, яку протестувальники використовують як місце для ночівлі.

МВС назвало штурм Майдану "заходами щодо впорядкування території", які проводилися вночі для зручності громадян.

Коли кияни почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійці МВС почали перегрупування і, врешті-решт, почали відводити колони бійців до «урядового кварталу».