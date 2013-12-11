Міліція посилює кордони навколо урядового кварталу
11:42, 11 грудня 2013Політика
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Міліція посилює кордони навколо урядового кварталу, де знаходяться будівлі органів влади
Як передає кореспондент УНІАН, більше половини міліціонерів, які були на Хрещатику, зараз перемістились на вулицю Грушевського.
Блок-пост між Європейською площею та вул. Грушевського збільшився у декілька разів.
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Другий, менш чисельний кордон, знаходиться по обидва боки Кабміну, а також на перехресті вулиці Грушевського та Кріпосного провулку.
Вул. Грушевського перекрита, тротуарами ходять поодинокі перехожі.
До будівлі КМУ на вулиці Грушевського пускають пресу лише за списками, складеними у Кабінеті міністрів.
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