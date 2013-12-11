Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявляє, що ніякого розгону Майдану не буде.

Про це йдеться в його заяві, розміщеній на офіційному сайті МВС.

“Хочу всіх заспокоїти - ніякого розгону Майдану не буде. Ніхто не посягає на право громадян на мирний протест. Однак не можна ігнорувати права та законні інтереси інших громадян. Нормальне функціонування столиці не має бути порушене”, - заявив міністр.

Він наголошує, що вже кілька діб у центрі Києва спостерігається транспортний колапс. Рівень заторів на дорогах столиці досяг максимального значення – 10 балів.

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Головні транспортні артерії міста перекриті барикадами, необхідність та доцільність зведення яких викликають величезні сумніви, вважає глава МВС.

“Крім того, задля їх зведення безжально нищаться дерева та комунальне майно, що належить територіальній громаді м. Києва”, - непокоїться міністр.

Він стверджує, що до органів внутрішніх справ надходять численні скарги, у переважній більшості – від жителів центральної частини столиці, з приводу неможливості проїзду до власних домівок та відсутності нормального відпочинку вночі.

“Потрібно, щоб безперебійно функціонували міський транспорт та екстрені служби: рятувальники, швидка допомога, комунальники. Розблокування вулиць здійснене на виконання постанови адміністративного суду про заборону блокування транспортних комунікацій”, - наголошує міністр.

“Завдання міліції – забезпечити охорону громадського порядку при виконанні рішення суду. Ще раз нагадую, що мітингувальники своїми діями порушують права інших співгромадян, тож закликаю учасників акцій поважати вимоги Закону”, - заявив Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько 1-ї години ночі кілька тисяч силовиків оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів.

МВС назвало штурм Майдану ”заходами із впорядкування території”, які проводилися вночі для зручності громадян.

Станом на 10.30 Внутрішні війська і бійці «Беркута» відійшли з Майдану Незалежності.