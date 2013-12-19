Янукович розповів, як він виторгував у Путіна знижку на газ

Про це він заявив в інтерв'ю представникам українським ЗМІ, онлайн-трансляцію якого ви можете дивитися зараз на УНІАН.

«Якщо Росія сьогодні скоротила поставки газу до України, їй це вигідно чи ні? Не вигідно. Ми говоримо: ви хочете збільшити обсяги поставок газу? Хочемо. Знижуйте ціну, ми почнемо збільшувати. Ось вам і компроміс (у газових переговорах – УНІАН)», - пояснив Президент.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-листопаді 2013 року скоротила імпорт російського газу порівняно з аналогічним періодом минулого року на 15,5% - до 25,7 млрд куб. м.

13 грудня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна в 2013 році має намір скоротити закупівлю російського газу до 26 млрд куб. м порівняно з 37 млрд куб. м в 2010 році через дуже високу ціну на паливо.

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Керівники «Газпрому» і «Нафтогазу» Олексій Міллер і Євген Бакулін за підсумками засідання Українсько-російської міждержавної комісії 17 грудня в Москві підписали доповнення до контракту на закупівлю газу, яким з 1 січня 2014 року запроваджується фіксована ціна газу у розмірі 268,5 долара за тисячу кубометрів.

Дія ціни визначається шляхом щоквартального застосування коефіцієнта "k" до формули утворення ціни. Розмір коефіцієнта визначатиметься сторонами щокварталу до 10-го числа першого місяця кварталу.