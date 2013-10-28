У 2013 році Україна скоротила імпорт і споживання газу, збільшила експорт електроенергії

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України заявило про значну економію коштів як на споживанні, так і на імпорті енергоносіїв.

Україна в січні- вересні 2013 року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 7,2% - до 34,7 млрд кубометрів. Також Україна скоротила імпорт газу в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 19,8% - до 19,7 млрд куб. м.

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За цей же період Україна скоротила імпорт нафти в 4 рази - до 320,2 тис. тонн порівняно з 1 млн 275,7 тис. тонн за аналогічний період 2012 року, говориться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У свою чергу, українські теплоелектростанції в січні-вересні 2013 року зменшили споживання вугілля порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 5,3 % - до 27,3 млн тонн.

Одночасно з скороченням імпорту присутнє зростання експорту енергоносіїв. Україна в січні-вересні 2013 року збільшила експорт електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 4,2% - до 7,5 млрд кВт / ч. За даними Міністерства доходів і зборів, Україна за січень-вересень 2013 року в грошовому вираженні експортувала електроенергію до країн ЄС, Молдови і Білорусі на $ 440,336 млн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2012 року скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,8 млрд куб. м. Імпорт газу був скорочений в цей період на 26,5% - до 32,9 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, в останні два роки Україна декларує перехід на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і плани його часткового заміщення вітчизняним вугіллям.