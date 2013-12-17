Підсумки візиту Януковича: газ по $268,5 та кредит в $15 мільярдів

"Газпром" і "Нафтогаз" підписали доповнення, яке дає можливість "Газпрому", що він і має намір робити - продавати Україні газ за ціною 268,5 долара за тисячу кубів. Зараз ця ціна близько 400 доларів була", - сказав Путін на прес-конференції за підсумками засідання російсько-української міждержавної комісії, повідомляють РИА Новости.

Путін також додав, що Росія готова йти назустріч Україні у газовій сфері, і що належить виробити ефективну і довгострокову схему взаємодії, а також перейти від дискусії про ціну на газ до прагматичної кооперації.

Віктор Янукович прокоментував підписання доповнення, висловивши сподівання на забезпеченні прозорості умов роботи української газотранспортної системи.

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"Ми, звичайно, торкнулися газу - нашого болючого питання. Я абсолютно згоден з тим, що тут йде питання не тільки про ціноутворення. Ціноутворення - це продукт нашої спільної роботи. У перспективі ми, звичайно, повинні думати, як нам вибудувати спільну роботу, яка б створювала мотивацію для двох сторін. Я маю на увазі, створити умови для прозорості роботи української газотранспортної системи", - сказав Президент.

Також Росія розмістить 15 мільярдів доларів з Фонду національного добробуту (ФНБ) в суверенні єврооблігації України в 2013 і 2014 роках. Про це повідомив журналістам міністр фінансів РФ Антон Силуанов.

"Це будуть єврооблігації, частина цього року, частина в наступному. Менша, природно, цього року", - сказав Силуанов.

При цьому Володимир Путін запевнив, що питання вступу України до Митного союзу не обговорювалося.

"Хочу всіх заспокоїти, сьогодні ми взагалі не обговорювали питання про приєднання України до Митного союзу", - заявив Путін на прес-конференції за підсумками переговорів у Москві з президентом України Віктором Януковичем.