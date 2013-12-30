У США вважають, що побиття Чорновол - це помста організаторам Євромайдану

Побиття журналістки Тетяни Чорновол виглядає елементом системи помсти проти тих, хто організовував, брав участь, або прихильно висвітлював виступи Євромайдану.

Про це йдеться у заяві Місії США у ОБСЄ про події в Україні, виголошеній послом Денієлом Баєром в Відні, повідомляє Голос Америки.

Посол розпочав заяву із подяки за головування України, під яким сьогодні востаннє відбувається засідання Постійної Ради ОБСЄ. «Віденська команда на чолі із послом Прокопчуком, а також київські колеги в спеціальній групі та міністр закордонних справ Кожара можуть пишатися багато чим за рік, що минув», - підкреслив посол.

Він відзначив, що «під головуванням України доречно започаткувалася, під час міністерської зустрічі у Києві, ініціатива прийняття нового рішення щодо захисту журналістів». «Ми поки що не ухвалили цього рішення, але ясно, що безпека журналістів залишається нагальною цариною стурбованості, зокрема останніми тижнями в Україні», - сказав Баєр.

Він зауважив, що «Сполучені Штати, як і багато інших країн, були глибоко збентежені, довідавшись про звіряче побиття української активістки і журналістки Тетяни Чорновол 25 грудня». За його словами, «кількома годинами раніше Чорновол, яка критично висвітлювала можливе нецільове використання урядом державних ресурсів, виставила на своєму блозі фотографії резиденції, як вважається, члена уряду Януковича». «Знімки скривавленого і понівеченого обличчя Чорновол, кинутої нападниками у придорожньому кюветі, є суворим нагадуванням про те, яку ще роботу нам належить виконати, щоб запобігти в майбутньому таким випадкам на просторі ОБСЄ», - наголосив Баєр.

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Він вважає, що «побиття Чорновол виглядає елементом системи помсти, що вимальовується, проти тих, хто організовував, брав участь, або прихильно висвітлював виступи Євромайдану, здійснюючи таким чином свої основоположні права на свободу слова і зібрань». Посол нагадав, що «один журналіст проникливо написав у Твітері у день Різдва: «У нападі на Чорновол страшне те, що кожен журналіст, який працює в Україні, включаючи мене самого, може легко уявити себе на її місці».

На думку посла, «журналісти, включно із журналістами громадськими і блогерами, відіграють надзвичайно важливу роль для вільного і заможного суспільства. Вони привертають увагу до помилок влади і допомагають громадськості тримати її підзвітною. Вони викривають випадки корупції, що забирає сили в економіки і роз’їдає політичну систему. Журналісти також задокументовують життя співгромадян і простих людей – як вони працюють, кохають, святкують, протестують, моляться і т.п. – вони показують нам труднощі, що постають перед ними, їхні успіхи і невдачі й допомагають нам краще зрозуміти тих, із ким ми повинні працювати задля створення справедливих і вільних суспільств».

«Уряд України, включно із Президентом Януковичем і всіма міністрами, повинен дотримуватися своїх зобов’язань у рамках ОБСЄ і публічно заприсягтися не толерувати жодної помсти активістам і журналістам та підкріпити таку обіцянку діями, у тому числі розслідуванням і покаранням винних у такого роду огидних злочинах», - наголосив у своєму виступі посол.