До побиття Чорновол може бути причетна ще одна особа - МВС

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, зокрема, сьогодні з цього приводу до міністерства прибули посли 5-ти країн: США, Німеччини, Фінляндії, Португалії та Іспанії, заступник глави Представництва ЄС в Україні, а також представники посольств Угорщини, Румунії, Чехії, Великої Британії та Греції.

Так, за даними УЗГ, Чинчин на зустрічі із представниками дипломатичного корпусу розповів про те, що слідство встановило ще одну особу, причетну до вчинення цього злочину, а також про проведення великої кількості слідчих дій і експертиз.

«Розслідування нападу на Тетяну Чорновол проводиться за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 296 (Хуліганство) та ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження). У рамках розслідування уже затримано 5 осіб. Усі їм судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Зі свідчень одного з них випливає, що він безпосередньо наносив тілесні ушкодження потерпілій. З ним проведений слідчий експеримент, який підтверджує подію вчинення кримінального правопорушення», - повідомив Чинчин.

За словами керівника Головного слідчого управління, уже в перші години та ще до того, які слідству надали фрагментами відеозапис відеореєстратора з автомобіля Чорновол, правоохоронці вилучили відеозаписи з усіх камер спостереження автодороги, якою рухалися автомобілі. За його словами, записи вже оглянуті та проаналізовані. Слідство володіє інформацією про час та маршрут руху автомобілів потерпілої та нападників в районі місця події. Це дозволить перевірити правдивість свідчення підозрюваних, зазначив Чинчин.

«Допитано більше 50-ти свідків. Призначено біля двох десятків експертиз. Серед яких дактилоскопічна, трасологічна, цитологічна, молекулярно-генетична (ДНК). Наразі опрацьовано результати хімічної експертизи, відповідно до якої, фрагменти фарб які знаходяться на автомобілях повністю співпадають. Це дозволяє зробити висновки про те, що слідством вилучені саме ті автомобілі, на яких рухалася потерпіла та підозрювані у кримінальному провадженні під час інциденту», - сказав Чинчин.

Він також повідомив, що слідство володіє інформацією щодо причетності до побиття ще однієї особи. Її анкетні дані встановлені, триває розшук, наголосив правоохоронець.

Чинчин підкреслив, що основне завдання слідства є встановлення ролі кожного із фігурантів цієї справи та можливих замовників злочину.

У свою чергу заступник глави Представництва ЄС в Україні Марія Юрікова підкреслила, що свобода слова та захист прав громадян є основоположними принципами діяльності будь-якої демократичної держави.

«Ми закликаємо МВС зробити усе, аби розкрити цей злочин і підтримуємо усі напрямки вашої діяльності щодо встановлення істини у цій справі», - наголосила Юрікова.

На завершення зустрічі Посол США в Україні Джефрі Паєтт запевнив українських правоохоронців, що дипломати розуміють, що розслідування має бути чітко в рамках закону та з дотриманням відповідних процедур. Проте звернувся із проханням до керівництва держава, зокрема МВС, тримати розслідування цієї справи на особливому контролі.