ПР вимагає встановити об'єктивну картину подій біля Києво-Святошинського суду

Про це сказано в переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

«10 січня кілька сотень молодчиків у захисній екіпіровці штурмували будівлю Києво-Святошинського районного суду, в якому проходив процес у справі членів ультрарадикальної націоналістичної організації «Патріот України», підозрюваних у підготовці теракту. Києво-Святошинський районний суд Києва засудив до 6 років в’язниці трьох «васильківських терористів» - Ігоря Мосійчука, Сергія Бевза і Володимира Шпару, яких визнали винними у плануванні теракту на День Незалежності в Києві в 2011 році», - сказано в заяві.

У Партії регіонів вважає, що «справу трирічної давності було використано як привід для провокацій».

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Представники ВО «Свобода» «влаштували силову провокацію перед будівлею суду - були заблоковані автобуси із співробітниками правоохоронних органів, в міліцію полетіло каміння. При спробі автомобіля полку конвойної служби міліції виїхати за територію суду окремі мітингувальники почали агресивно поводитися. Активісти ВО «Свобода» кидали у бік будівлі суду і в службовий автомобіль пляшки з водою, каміння, блокуючи при цьому рух авто. Незважаючи на вимоги правоохоронців припинити порушення громадського порядку, так звані активісти продовжили перешкоджати руху авто, спровокувавши конфлікт із співробітниками міліції», - зазначили в Партії регіонів.

«Регіонали» категорично засуджують такі дії.

Партія регіонів звертається до органів державної влади з вимогою встановити об'єктивну картину суду, що стався на території, і біля Святошинського райвідділу міліції, дати відповідну оцінку провокаційним діям молодчикам-хуліганам.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції.

Під час сутичок, що сталися біля суду, міліція побила двох народних депутатів від ВО «Свобода» – Едуарда Леонова та Юрія Бублика, а також екс-міністра внутрішніх справ, лідера руху «Третя українська республіка» Юрія Луценка.

Також після сутичок з бійцями спецпідрозділу “Беркут” біля Києво-Святошинського райсуду було госпіталізовано шістьох постраждалих активістів.

Разом з тим, за даними міліції, вчора біля суду близько 20 працівників «Беркуту» отримали різні ушкодження. Проти активістів відкрито декілька кримінальних проваджень за фактами хуліганства, насильства щодо працівників правоохоронних органів та втручання в діяльність судових органів.

Також столична прокуратура відкрила провадження щодо застосування сили до громадян бійцями спецпідрозділу МВС «Беркут».

За даними КМДА, під час акцій протесту активістів біля Києво-Святошинського районного суду та поблизу Святошинського райуправління міліції за медичною допомогою до лікарів звернулося 17 осіб.

Довідка УНІАН. 10 січня Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам “васильківської справи” - по 6 років ув'язнення.

22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза і помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.