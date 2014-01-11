КМДА: Під час акцій біля Києво-Святошинського райсуду до медиків звернулося 17 осіб

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної міської державної адміністрації.

За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, двом постраждалим було надано медичну допомогу на місці.

До лікарень, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я, було направлено 11 осіб. Зокрема, постраждалих прийняли Київська міська клінічна лікарня № 17 та Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги. Ще 4 постраждалих направлено до медичних закладів, не підпорядкованих Департаменту.

Усім було надано необхідну медичну допомогу.

Станом на 12.00 11 січня 2014 року постраждалі, які були направлені до лікарень, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я, виписані, госпіталізованих немає.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції.

Під час сутичок, що сталися біля суду, міліція побила двох народних депутатів від ВО «Свобода» – Едуарда Леонова та Юрія Бублика, а також екс-міністра внутрішніх справ, лідера руху «Третя українська республіка» Юрія Луценка.

Також після сутичок з бійцями спецпірозділу “Беркут” біля Києво-Святошинського райсуду було госпіталізовано шістьох постраждалих активістів.

Крім того, учасники Автомайдану заблокували три автобуси з бійцями «Беркуту» на проспекті Перемоги біля приміщення суду і поспускали колеса в автобусах.

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За даними міліції, вчора біля суду близько 20 працівників «Беркуту» отримали різні ушкодження. Проти активістів відкрито декілька кримінальних проваджень за фактами хуліганства, насильства щодо працівників правоохоронних органів та втручання в діяльність судових органів.

Також столична прокуратура відкрила провадження щодо застосування сили до громадян бійцями спецпідрозділу МВС «Беркут».

Довідка УНІАН. 10 січня Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам “васильківської справи” - по 6 років ув'язнення.

22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза і помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.