Кличко закликає європолітиків прискорити введення санкцій проти українських чиновників

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "УДАР", про це Кличко заявив після розмов, які відбулися з європейськими політиками та депутатами у Німеччині.

За його словами, події в ніч з 10 на 11 січня на проспекті Перемоги, коли "Беркут" знову застосував силу до мирних людей, - вагомий аргумент для Європи, щоб таки застосувати персональні санкції до українських високопосадовців.

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"До того, що відбулося вночі, деякі політики в спілкуванні сподівалися, що українська влада більше не застосовуватиме сили, бо пообіцяла це. Сьогодні ж зранку - настрій уже інший. Вони розуміють, що режим Януковича не зупиниться ні перед чим. Тому питання персональних санкцій як ніколи реальне", - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що вкотре звернувся до європейських політиків з тим, аби питання санкцій розглянули якнайшвидше.

"Тільки персональні санкції проти тих, хто є опорою режиму Януковича, - урядовців, всіх причетних до насильства проти мирних людей, корумпованих прокурорів та суддів, можуть зупинити цей режим. Бо все награбоване в Україні вони вкладають в європейські та американські банки, в нерухомість та бізнес у демократичних країнах. Тільки персональні санкції можуть сьогодні зупинити побудову тоталітаризму в центрі Європи", - наголосив Кличко.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції.

Під час сутичок, що сталися біля суду, міліція побила двох народних депутатів від ВО «Свобода» – Едуарда Леонова та Юрія Бублика, а також екс-міністра внутрішніх справ, лідера руху «Третя українська республіка» Юрія Луценка.

Також після сутичок з бійцями спецпірозділу “Беркут” біля Києво-Святошинського райсуду було госпіталізовано шістьох постраждалих активістів.

Разом з тим, за даними міліції, вчора біля суду близько 20 працівників «Беркуту» отримали різні ушкодження. Проти активістів відкрито декілька кримінальних проваджень за фактами хуліганства, насильства щодо працівників правоохоронних органів та втручання в діяльність судових органів.

Також столична прокуратура відкрила провадження щодо застосування сили до громадян бійцями спецпідрозділу МВС «Беркут».

За даними КМДА, під час акцій протесту активістів біля Києво-Святошинського районного суду та поблизу Святошинського райуправління міліції за медичною допомогою до лікарів звернулося 17 осіб.

Довідка УНІАН. 10 січня Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам “васильківської справи” - по 6 років ув'язнення.

22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза і помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.