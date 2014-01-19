Міліція стверджує, що одного з беркутівців ледве не вбили мітингувальники

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, Під час штурму живого «ланцюга» правоохоронців на вулиці Грушевського одного із працівників спецпідрозділу «Беркут» активісти мітингу висмикнули зі строю і відтягли до Будинку Профспілок.

«Зі слів працівника міліції, дорогою до Будинку Профспілок та всередині будівлі активісти постійно його били та завдавали ушкоджень», - йдеться у повідомленні.

«Однак правоохоронці вже звільнили колегу. Медики попередньо констатували у нього закриту черепно-мозкову травму, переломи ребер та носа, шоковий стан. Його направили до відомчого шпиталю, де надають усю необхідну допомогу», - зазначили в МВС.