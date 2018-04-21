Депутат Київради: При призначенні глав комісій професійна ознака не враховувалася взагалі

Член київської команди БЮТ, депутат Київради Олександр Притика вже порадував УНІАН цікавими «відкриттями» у сфері користування міської власності і землі. Олександр Якович продовжує відкривати цікаві для киян факти.

Олександр Якович, скажіть, як ви оцінюєте розклад політичних сил, що склався в Київраді?

На тому, як пройшла перша сесія міськради детально зупинятися не буду. Скажу тільки, що підсумком її проведення стало розвінчання декількох міфів. Перший міф – про те, що ті або інші партії, блоки, групи, які потрапили до міськради, прикриваючись певними програмами, - прийшли для захисту територіальної громади. Це все – обман виборців.

Той симбіоз, який утворився в більшості ради, а саме - Блок Черновецького, Партія регіонів, Блок Литвина, «Наша Україна» і частина Пори-ПРП говорить про «здоровий прагматизм» нової Київради. Люди прийшли вирішувати свої питання, заробляти гроші. Подивіться, вся нова більшість Київради зосередилася в чотирьох комісіях, що стосуються питань грошей і власності.

Решта дванадцять чоловік - це керівники інших комісій, які по суті формують президію. Склалася ситуативна більшість, що основана не на принципах ідеології, а на принципах здорового прагматизму.

Другий розвінчаний міф - що новий мер – нібито демократ і реформатор. Те, як проходили ці сесії - з ігноруванням абсолютно всіх процедур і думки меншості, - показало, що Леонід Михайлович прийшов для того, щоб володарювати. Тобто він убив дракона, який царював десять років (може, вісім, тому що два з них він формувався). На жаль, убив дракона, він сам став драконом. Тому що навіть якщо ти маєш більшість - дотримуйся пристойності, процедур, не грубіянь.

За ці два місяці всі його дії були направлені не стільки на реформування і підготовку системних програм реформування міста, скільки на зміцнення особистої влади і зміцнення електоральної бази. Про це говорить і достатньо хаотичне призначення замів, яке диктувалося або політичними домовленостями, або особистою відданістю. І те, що відсутня організаційна структура, яка повинна бути затверджена Київрадою, відсутній повноцінний розподіл функцій і обов`язків, програмні принципи. Є окремі ініціативи, деякі з них популістські, деякі не сповна зрозумілі, деякі розумні. Але немає головного - концепції роботи.

А як ви оцінюєте персоналії, що очолили комісії Київради?

Наприклад, комісію із питань бюджету і соціально-економічного розвитку очолив беззмінний з часів Сан Санича голова цієї комісії Присяжнюк Володимир Костянтинович. Як на сьогодні виглядає київський бюджет - це тема для окремої розмови. Це абсолютно непрозорий документ з незрозумілими пріоритетами, незрозумілими обґрунтуваннями доходів і витрат. Який був сенс залишати на чолі комісії людину, що займалася цим при колишньому мері і при ньому ж - колишнього заступника, пана, Падалку, - незрозуміло.

Комісію із питань власності очолив найбільший київський власник, який свою власність в центрі Києва придбав за Омельченка. Це власник Арго-Трейдінга, вельми відомої комерційної структури. Я не кажу, що цей власник - погана людина, але він вже там був, і він вже все отримав, а йому вирішили знову дати покерувати власністю. Він – член Партії регіонів.

Заступник пана Черновецького по адміністрації Кижаєв теж є членом Партії регіонів, він теж займається питаннями власності.

Цікаві і інші кадрові рішення. Питаннями містобудування і архітектури відатиме страхувальник, віце-президент страхової кампанії. Тобто професійна ознака при призначенні взагалі не враховується. Комісію із питань ПЕК і житлово-комунального господарства очолив авіатор. Питаннями культури займатиметься військовий розвідник. Комісію із питань торгівлі, побутових послуг і ринків очолила людина, для якої це профільний бізнес, він власник Петрівки. Шановна людина, грамотна, але подумайте, наскільки ефективно перейматиметься інтересами киян в цій області людина, що має тут профільний бізнес?

Нагадаю, чим повинна займатися Київрада. Київрада - це представницький орган киян, це люди, яким кияни довірили представляти їх інтереси. Їх функції - встановлення правил роботи суб`єктів господарювань і розпорядження муніципальним майном. Будь-яке майно, аж до продажу або придбання автомобіля для комунальних структур, приймається рішенням Київради. Плюс ще одна функція - контроль виконавчої влади. Міська влада у нас двоголова. Перша голова – це міське самоврядування, великий холдинг, призначений для забезпечення життєдіяльності міста і надання послуг киянам у області побуту, ритуалу, сміття, енергетики і так далі. Класичні функції мера і виконавчого органу Київради – це нормальна господарська діяльність, рада розпоряджається, а мер управляє. У Києві міський голова за посадою є головою київської міської адміністрації, повноваження якого аналогічні повноваженням губернатора області. Він контролює всі питання державного контролю, координації роботи всіх державних органів, включаючи силовиків, прокуратуру, УВС, податкову, митницю і так далі. Ви розумієте, як складно людині, що поєднує дві топ-посади - представницьку і виконавчу, - залишатися демократом, навіть якщо він щиро хоче залишатися демократом.

І найтривожніше у всій цій ситуації те, що в Києві є величезна кількість системних проблем. Перша група проблем розв`язується за допомогою зміни правил, друга група проблем - це яка розв`язується комплексним підходом, - там потрібні час, гроші і громадська згода.

Можна конкретніше про зміни правил?

Більшість тем, пов`язаних з хаотичною забудовою міста, це питання зміни правил – не більше. Тому що у прийнятих нормативних документах за правилами забудови Києва написано, що не можна будувати велику поверховість, але там же міститься уточнення: в окремих випадках можна, не можна ущільнювати забудову, але іноді можна, не можна будувати будинки на місці спортивних майданчиків і дитячих садків, але якщо в цьому будинку є фітнес-центр, то вже можна.

Я поки говорю про тенденції, я нікого не обвинувачую. По суті робота Київради визначатиметься її двома полюсами, будуть люди, які прийшли працювати виключно на себе, а будуть люди, які прийшли працювати на користь київської громади. Залежно від цього і визначатиметься: хто за чим прийшов. БЮТ, перебуваючи в опозиції, діятиме на користь киян. Наприклад, контролювати те ж міське майно, яке на сьогоднішній день оцінюється в сто мільярдів гривень і яке використовується украй неефективно. Достатньо сказати, що два з половиною з шести мільйонів квадратних метрів нежилого фонду, які знаходиться на балансі міста, здається в оренду. Ціна орендної плати - десять гривень в місяць.

У Вас були якісь ідеї з приводу столичного ринку землі?

Одна з великих проблем, це те, що державні організації не платять гроші за оренду. Або платять на рівні експлуатаційних витрат. Чому, питається? Вони платять за електроенергію, платять за воду, платять за інші послуги, - хай платять і оренду або хай викупають. Вони за безцінь мають ці всі площі і при цьому є найбільшими боржниками київського міського бюджету.

Але для цього потрібна політична мужність. БЮТ ставитиме ці питання. Я в одному з інтерв`ю піднімав питання спекуляції землею. Тепер, подивившись цифри, я можу робити висновки. Чому можлива спекуляція? Тому що ставка орендної плати майданчика під будівництво житла 0, 01% від нормативної оцінки цієї землі. Так, на період будівництва потрібно встановлювати 10 - 15% вартості, щоб люди швидше будували. А ось коли будинок пройшов держкомісію, введений в експлуатацію, тоді можна і знижувати орендну плату для мешканців. А для елітних будинків можна і не знижувати, хай входить в квартплату.

…Сам Леонід Михайлович говорить: ви не переживайте за комісії. Я, мовляв, в парламенті не очолював комітетів, але мене всі знали. Так от, БЮТ послідовно інформуватиме городян про всі дії і ініціативи влади…

Маша Міщенко