У Харкові на будівлі ОДА встановили російський прапор

У Харкові на будівлі ОДА, що на вулиці Сумській, встановили російський прапор.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька молодих людей ходять по даху ОДА та розмахують ще одним російським прапором.

У цей час учасники штурму ОДА витягнули з приміщення кільканадцять активістів, які барикадувалися у будівлі, та привели їх на сцену, з якої перед цим виступали спікери перед учасниками мітингу на підтримку міської влади та “порядку в країні”.

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Молоді люди, які охороняють євромайданівців на сцені, запевняють, що самосуду не буде.

Крім того, людей закликають рухатися до бійцівського клубу “Оплот”, який вночі зайняли активісти “Правого сектору” та самооборони Євромайдану.

До сцени на площу Свободи, де перебуває кільканадцять активістів Євромайдану, під'їхали карети швидкої.

З даху ОДА учасники штурму запускають салют.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові внаслідок штурму будівлі обласної державної адміністрації, де перед цим забарикадувалися активісти Євромайдану, постраждали кілька десятків людей.

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Постраждалих активістів з будівлі ОДА виводили працівники міліції. Найбільш постраждалих вже забрали карети швидкої допомоги.

Учасники штурму та люди, які зібралися біля ОДА, кричали “фашисти!” на активістів Євромайдану, яких до лікарів вели міліціонери. Дехто намагався вдарити поранених активістів. Серед травмованих також є учасники штурму.