Жванія став жертвою конфлікту між Ющенком і Луценком?

Куди подівся проект постанови з реєстраційним номером 1331? Він же точно мав стояти на своєму законному місці, передбаченому правилами нумерації документів, заведеними в апараті Верховної Ради України. Ще раз за поганою журналістською звичкою дивлюся навідповідну сторіночкусайту ВР :

1335 14.01.2008 Проект Постанови про призначення І.Куруса на посаду Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України Кабінет Міністрів України

1334 14.01.2008 Проект Постанови про звільнення Прутніка Е.А. з посади Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України Кабінет Міністрів України

1333 14.01.2008 Проект Постанови про призначення А.Портнова Головою Фонду державного майна України Кабінет Міністрів України

1332 14.01.2008 Проект Постанови про звільнення В.Семенюк з посади Голови Фонду державного майна України Кабінет Міністрів України

1330 14.01.2008 Проект Постанови про звільнення Костусєва О.О. з посади Голови Антимонопольного комітету України Кабінет Міністрів України

1329 14.01.2008 Проект Постанови про призначення Гайдука В.А. на посаду Віце-прем`єр-міністра України Кабінет Міністрів України

Ні, все правильно. Немає проекту 1331! А судячи з усього, був. Більше того, за логікою, це якраз мав би бути проект постанови про призначення Жванії Давида Важаєвича на посаду голови Антимонопольного комітету України. Логіка проста: спочатку йде проект про зняття з посади „біло-блакитного”, потім проект про призначення його „помаранчевого” наступника. Знімаємо наречену вітчизняного бізнесмена Валентину Семенюк – призначаємо „приватного” юриста Андрія Портнова. Знімаємо кандидата економічних наук Едуарда Прутніка, призначаємо ревнителя українськості в ефірі Ігоря Куруса. А тут знімаємо земляка славетного Підрахуя Олексія Костусєва – і нікого не призначаємо? Непорядок!

А звідки він, власне, взявся, цей пропуск? Якщо не зраджує пам’ять, перший віце-прем’єр-міністр Олександр Турчинов висловив дняминедвозначний намір уряду подати поміж інших і кандидатуру Давида Жванії на посаду голови АМК. Щоб 18 січня на пленарному засіданні ВР депутати офіційно прийняли постанову про його призначення. Згідно з Конституцією.

Всі інші кандидатури, які називав Олександр Валентинович, фігурують на офіційному сайті ВР. Куди ж подівся політик, який має репутацію спонсора „Народної самооборони” і „любого друзя”?

Будемо міркувати логічно. На те, щоб зняти цей рядок із офіційного сайту, мали бути офіційні підстави. Це ж не місце для волюнтаризму, навіть якщо цей волюнтаризм виходитиме від самого Голови ВР. Проект відсутньої на сайті постанови про призначення подавався Кабінетом Міністрів України. І тільки сам Кабмін міг відкликати свій проект. А підписати лист про відкликання мала глава уряду Ю.Тимошенко. Скоріш за все, так воно і було.

Але в такому разі виникає ціла низка неприємних питань. Якщо мало місце відкликання проекту постанови ВР, чому громадськість і ЗМІ не мають про це ніякої інформації? Чому колізії навколо призначення на одну з важливих та (куди гріха дівати!) хлібних урядових посад носять кулуарний, тіньовий характер? Чому уряд не пояснює і не мотивує свої дії? Чому журналісти змушені „вираховувати” ці дії, аналізуючи чудеса парламентсько-урядової нумерології?

Хотілося б почути відповіді на ці питання від офіційних осіб в уряді, керівництві ВР. Та й від Секретаріату Президента теж. Щодо достовірності інформації, оприлюдненої одним з Інтернет-сайтівпро те, що Юлія Тимошенко відкликала подання на Давида Жванію на особисте прохання Президента Віктора Ющенка. Про це нібито повідомило анонімне джерело у блоці НУ-НС. А ще джерело каже, ніби Ющенко блокує будь-яке просування кандидатів від Народної Самооборони через особистий конфлікт між Президентом та міністром МВС і лідером НС Юрієм Луценком.

А що відбувається насправді? Нова влада дуже багато говорить про прозорість, демократію, свободу слова. А на практиці маємо крадькома, без пояснень і коментарів, вирізаний чиїмись безіменними ножицями проект кадрової постанови парламенту.

Микола Писарчук