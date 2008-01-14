Хто замінить Клюєва, Семенюк і Костусєва

Кабінет міністрів України пропонуватиме Верховній Раді призначити нового голову Фонду державного майна, віце-прем’єр-міністра з питань паливно-енергетичного комплексу, голів Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення та Антимонопольного комітету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

Зокрема, за його словами, на посаду голова ФДМУ пропонуватиметься Андрій ПОРТНОВ, на посаду віце-прем’єр-міністра з питань ПЕК Віталій ГАЙДУК, на посаду голови АМКУ Давид ЖВАНІЯ та на посаду голови Держкомітету з питань телебачення і радіомовлення Ігор КУРУС.

За словами О.ТУРЧИНОВА, ці кандидатури вже внесені на розгляд парламенту і погоджені прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО з коаліцією.

В той же час, за словами першого віце-прем’єр-міністра, уряд не вносив жодних пропозицій щодо кандидатури на посаду генерального прокурора. Він пояснив це тим, що це питання не належить до компетенції уряду.