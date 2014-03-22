У Криму російські штурмовики захопили корабель "Славутич"

Про це з посиланням на джерела у Севастополі повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

"Джерела з Севастополя повідомляють, що після двогодинного штурму силами самооборони Криму і спец підрозділів ЗС РФ корабель управління Славутич захоплений", - сказано в повідомленні.

Читайте такожРосіяни захопили єдиний український підводний човенЗокрема, російські штурмовики були озброєні бойовою зброєю, а оборону корабля прорвали, висадившись на борт з буксирів.

Особовий склад корабля зійшов на берег, постраждалих серед членів екіпажу немає.