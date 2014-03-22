У Криму російські штурмовики захопили корабель "Славутич"
23:07, 22 березня 2014Політика
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Воєнізовані загони кримських сепаратистів і службовців російської армії після двогодинного штурму захопили корабель ВМС України "Славутич".
Росіяни захопили Славутич
Про це з посиланням на джерела у Севастополі повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.
"Джерела з Севастополя повідомляють, що після двогодинного штурму силами самооборони Криму і спец підрозділів ЗС РФ корабель управління Славутич захоплений", - сказано в повідомленні.
Читайте такожРосіяни захопили єдиний український підводний човенЗокрема, російські штурмовики були озброєні бойовою зброєю, а оборону корабля прорвали, висадившись на борт з буксирів.
Особовий склад корабля зійшов на берег, постраждалих серед членів екіпажу немає.
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