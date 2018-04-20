Бар’єри на шляху помаранчевої коаліції

Вони обмінювалися образами та обвинуваченнями у корупції протягом дев’яти місяців. Сьогодні, хоча команда, яка очолила Помаранчеву революцію 2004 року, знову об’єдналася і прагне правити разом, підтримання миру може обернутися найлегшим із завдань, які стоять на її порядку денному.

Прозахідні реформатори мають замало часу для медового місяця, оскільки список їхніх обіцянок включає закінчення енергетичної залежності України від Москви і здобуття Києвом запрошення приєднатися до Євросоюзу.

Запаси доброї волі були значною мірою вичерпані, натомість накопичилося багато проблем за ті 87 днів, які були потрібні для того, щоб відкласти убік їхню взаємну недовіру і об’єднати цих 239 законодавців, які необхідні для більшості у парламенті з 450 членами.

„Дуже мала робота була зроблена урядом”, - сказала Теммі Лінч, експерт з українських питань з Центру вичення конфліктів, ідеології та політики при Бостонському університеті. „Реформи зупинилися. Економіка уповільнилася навіть ще більшою мірою. Газовий борг зріс, і тепер Росія каже, що хоче знову підняти ціну на газ”.

„На додаток до роботи над вирішенням тих особистих проблем, які всі вони мають, вони стоятимуть перед деякими серйозними проблемами саме у виконанні роботи для країни”.

Але саме міжособистісні конфлікти найбільше привертають увагу 47-мільйонної нації. Юлія Тимошенко, злі манери та вражаюча зовнішність котрої зробили її однією з найпомітніших постатей Помаранчевої революції, має наступного тижня повернутися на посаду прем’єр-міністра.

Президент Віктор Ющенко подасть її кандидатуру до парламенту, що є складовою коаліційної угоди. Але для урівноваження амбіційної Тимошенко також очікується повернення у якості спікера парламенту її головного суперника, колишнього секретаря РНБОУ Петра Порошенка.

Саме їхні залаштункові битви переросли у відкритий конфлікт минулого вересня, призвівши до відставки Порошенка і зміщення Тимошенко. Тимошенко тріумфально прийшла у прямий ефір, щоб описати Порошенка, який „плакав та сопів”. Той парирував у відповідь, що у неї надто яскрава уява.

„Ця коаліція є дуже вигідною для Ющенка”, - каже київський політичний аналітик Сергій Таран. „Ми матимемо постійний латентний конфлікт між парламентом та прем’єр-міністром. Тимошенко та Порошенко весь час сперечатимуться. Ющенко втрутиться, щоб дати йому ( Порошенку - перекладач) значний вплив”.

Але Тимошенко матиме тепер набагато більше повноважень, ніж тоді, коли Ющенко вперше призначив її на цю посаду. Як зазначалося, він дав їй цей пост, незважаючи на сильні побоювання, але населив Кабінет міністрів своїми призначенцями, залишивши її значною мірою ізольованою. Ющенко також створив віртуальний тіньовий уряд під проводом Порошенко, який працював над тим, щоб стримувати Тимошенко.

Цього разу вона сама висуває кандидатури на 9 з 17 міністерських постів, включаючи таких „важковаговиків”, як міністри фінансів, економіки та палива й енергетики. Також вона вибирає кандидатуру голови фонду державного майна, відповідального за приватизацію державної власності, а також, очевидно, голови „Нафтогазу”, державної газової компанії.

В основному, Ющенко вручив їй контроль над економікою.

Тимошенко заявила, що її найпершим пріоритетом буде наведення порядку в енергетичному секторі України, а це прокладає шлях до того, що може стати ще однією брутальною сутичкою з Москвою з приводу цін на енергію. Під час суперечок минулої зими російська газова монополія тимчасово закрутила крани до України, руйнуючи водночас постачання до Західної Європи.

Тимошенко, яка не була залучена до переговорів, що завершили цю кризу, назвала угоду зрадою національних інтересів. Вона призвела до майже подвійного підвищення цін для України і підкреслила потужну роль маловідомої компанії-посередника.

Тепер Тимошенко повторила свою критику, стверджуючи, що угода потребує глибокої ревізії. Російська газова монополія „Газпром” назвала її призначення „тривожним”.

Москва пильно спостерігатиме, як багато влади – і довговічності – матиме ця нова коаліція, передбачають аналітики.

Для помилок місця немає. Опозиційна Партія Регіонів, яка займає чисельні 186 місць у парламенті, напоготові...

Мара Беллабі, Ассошіейтед Пресс, опубліковано у „Вашингтон Пост”

З англійської переклав Микола Писарчук