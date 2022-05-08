Кремлівський диктатор назвав "загальним обов'язком" не допустити "відродження нацизму".

Президент Російської Федерації Володимир Путін, чия армія вже третій місяць вбиває мирних українців, нищить міста, напередодні сакрального для Кремля свята 9 травня звернувся до народу України з посланням.

Як повідомляється на сайті Кремля, у своєму зверненні вбивця українців висловився про необхідність "недопущення відродження нацизму".

"Сьогодні загальний обов'язок - не допустити відродження нацизму, який приніс стільки страждань людям різних країн", - йдеться в цинічному зверненні глави Кремля, який веде активну криваву війну проти України.

Путін розповів, як був зламаний нацизм в минулому, і зараз загальний обов'язок, - не дати йому відродитися і передавати наступним поколінням "правду" про війну і традиції "братньої дружби".

"У посланні, адресованому ветеранам Великої Вітчизняної війни і громадянам України, президент Росії підкреслив неприпустимість реваншу ідейних спадкоємців тих, хто був повалений у Великій Вітчизняній війні", - йдеться в посланні російського диктатора.

Для ватажків бойовиків псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" Путін додав, що сьогодні вони нібито, як і їхні предки, займаються "звільненням" землі від "нацистської скверни".

"Вітальні послання" глави Кремля, крім України і окупованого Донбасу, відправили до Грузії, Білорусі, Казахстану, Азербайджану, Вірменії, Киргизії, Узбекистану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії.

Варто зазначити, що путінські "визволителі" вже втратили 25 тисяч солдатів з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тільки за останню добу ВСУ ліквідували 400 окупантів.

А як зазначив у своєму зверненні до Дня пам'яті та примирення, у який наша держава згадує усіх жертв Другої світової війни, президент України Володимир Зеленський, 24 лютого, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну, "потвори почали повтори".

"Наші міста, які пережили страшну окупацію, – настільки, що 80 років мало, щоб про неї забути, – знову побачили окупанта. І отримали другу дату окупації у своїй історії. А деякі, як, наприклад, Маріуполь, – третю. За два роки окупації нацисти вбили в ньому 10 тисяч мирних людей. За два місяці окупації РФ убила 20 тисяч", - наголосив Зеленський.

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