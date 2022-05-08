Наші військові і всі наші люди- нащадки тих, хто подолав нацизм, переможуть знову, наголосив президент України.

Жодне зло не уникне відповідальності, не зможе сховатися в бункері.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців у День пам'яті та примирення, коли наша держава згадує усіх жертв Другої світової війни.

Символічно, що президент записав звернення на фоні обстріляної російськими окупантами дев'ятиповерхівки у Бородянці Київської області.

Володимир Зеленський зазначив, що весь цивілізований світ, який згадує всіх жертв нацизму в Другій світовій війні, цього дня каже "Ніколи знову". Однак слово "Ніколи" стерли 24 лютого ударами ракет, які розбудили всю Україну. Тому тільки залишилося "Знову".

Глава держави зазначив, що для багатьох українців, попри травень на календарі, досі триває лютий.

"Чи може бути чорно-білою весна? Чи може бути вічним лютий? Чи можуть золоті слова втратити ціну? На жаль, Україна знає відповіді на всі ці запитання. На жаль, ці відповіді – так",– наголосив Зеленський.

Президент України продемонстрував наслідки російського злочину у Бородянці. Своє звернення глава держави записав на фоні обстріляного та обгорілого будинку, наголосивши, що це не військовий об'єкт і не секретна база.

Президент зазначив, що таке питання є безглуздим, однак цікаво, чим "другій армії світу" загрожувала Бородянка? Чому на неї окупанти скидали 250-кілограмові фугасні бомби, через що місто просто оніміло?

Зеленський наголосив, що у Бородянці жили люди, котрі докладали всіх зусиль для перемоги над нацизмом. Тут і гинули мирні мешканці, яких колись убивали нацисти. Однак тоді люди боролися за мир та спокій, майбутнє своїх дітей та за життя, яке було у селищі до 24 лютого.

"Просто погляньте на цей будинок. Колись тут були стіни. Колись на них були фото. А на фото були ті, хто колись пройшов пекло війни. Півсотні чоловіків, яких відправили в Німеччину на примусові роботи. Ті, хто згорів живцем, коли нацисти спалили тут понад 100 хатин. 250 бійців, які загинули на фронтах Другої світової, та загалом майже тисяча жителів Бородянки, які боролися й перемогли нацизм. Щоб ніколи знову. Билися за майбутнє дітей, за життя, яке було тут до 24 лютого", - зазначив президент.

"Уявіть, як у кожній із цих квартир люди лягали спати. Бажали одне одному на добраніч. Вимикають світло. Обіймають коханих. Заплющують очі й мріють про щось. Настає повна тиша. Вони всі засинають, не знаючи, що не всі прокинуться. Вони міцно сплять, їм сниться щось приємне. Та через кілька годин їх розбудять вибухи ракет", - розповів Зеленський.

За словами президента, саме 24 лютого "потвори почали повтори". Наші міста, які пережили страшну окупацію, – настільки, що 80 років мало, щоб про неї забути, – знову побачили окупанта. І отримали другу дату окупації у своїй історії. А деякі, як, наприклад, Маріуполь, – третю. За два роки окупації нацисти вбили в ньому 10 тисяч мирних людей. За два місяці окупації РФ убила 20 тисяч.

Він наголосив, що ми всі вклоняємось тим, хто захищав рідну землю і світ від нацизму.

"Ми відзначаємо подвиг українського народу та його внесок в перемогу антигітлерівської коаліції", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що у Другій світовій війні загинули воїни за те, щоб фашистські страхіття не повторилися, але "сталося інакше, і це несправедливо перед ними усіма".

"Але правда переможе, і ми все подолаємо. І доказ цьому має назву Вервольф - це колишня ставка і бункер Гітлера біля Вінниці. І все, що від неї залишилося - кілька каменів, руїн, розвалини того, хто вважав себе величним і непереможним", - зазначив президент України.

За словами Зеленського, предки довели, що "жодне зло не уникне відповідальності, не зможе сховатися в бункері, від нього не лишиться каменя на камені".

Президент підкреслив, що українські військові та всі українці - нащадки тих, хто подолав нацизм, і переможуть знову.

"І знову буде мир. Нарешті знову. Ми подолаємо зиму, яка почалася 24 лютого і триває 8 травня, але точно скінчиться і її розтопить українське сонце", - наголосив Зеленський і додав, що над тимчасово окупованими містами і селами український прапор замайорить знову.

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