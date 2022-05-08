З-під завалів евакуйовано 30 осіб, семеро з яких поранені.

Від авіаудару по школі в Білогорівці Луганської області попередньо загинули 60 осіб.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Від авіаудару по школі в Білогорівці попередньо загинули 60 осіб. О 16:37 7 травня в Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури. Пожежу ліквідовували майже чотири години, потім проведено розбирання завалів та, на жаль, знайдені тіла двох загиблих. Евакуйовані з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені. Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули", - повідомив Гайдай.

"Це справжні звірства "руського миру": цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового – вб’є беззахисну дитину", - наголосив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня російські загарбники скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка, в підвалі якої ховалися близько 90 людей.

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