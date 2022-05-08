У нашій країні за добу знищили ще вісім танків супротивника, поділився Генштаб української армії.

Українські війська станом на неділю, 8 травня, ліквідували вже близько 25,5 тис. російських окупантів.

За добу в Україні знищено ще 400 ворогів, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

За його даними, в нашій країні вже ліквідовано 1 тис. 130 ворожих танків (плюс 8 за добу), 2 тис. 741 бойова броньована машина (28 за добу), 509 артилерійських систем, 179 реактивних систем залпового вогню (сім за добу), 86 засобів ППО (два за добу), 199 літаків і 156 вертольотів, 1 тис. 961 одиниця автомобільної техніки й автоцистерн (27 за добу).

Крім того, знищено 12 кораблів/катерів (один за добу), 360 безпілотників оперативно-тактичного рівня (19 за добу), 39 одиниць спецтехніки (одна на добу) та 92 крилаті ракети (одна на добу).

У Генштабі ЗСУ додали, що найбільші втрати супротивника за минулу добу спостерігалися на Новопавлівському напрямку.

Нагадавши, рано вранці 24 лютого Росія вдерлася в Україну.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював мирних жителів у низці населених пунктів.

Українські війська давали гідну відсіч супротивнику. Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 7 травня у нашій країні ліквідували приблизно 25 100 супротивників.

Вас також можуть зацікавити новини: