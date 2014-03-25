Російські окупанти штурмують морський тральщик «Черкаси» - ЗМІ

Російські військові знову намагаються штурмувати морський тральщик "Черкаси" в озері Донузлав, повідомляє Українська правда.

Про це виданню повідомив старший мінер артилерійської мінно-торпедної бойової частини, старший матрос корабля "Черкаси" Олександр Гутник.

"Розпочато переслідування морського тральщика "Черкаси" двома швидкісними катерами Російської Федерації", - розповів він.

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"Поки що морський тральщик "Черкаси" ухиляється від нападників, маневруючи", - додав він.

Станом на 18:50 почався штурм "Черкас" за допомогою двох вертольотів Мі-35, трьох швидкісних катерів

"Особовий склад всередині задраєний", - додав Гутник.

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Як повідомив Українській правді керівник медіа-центру Міноборони України в Криму Владислав Селезньов, до "Черкас" йде буксир "Ковель". За деякою інформацією, чутно вибухи і постріли.

Станом на 19:14 Олексій Тамразов повідомляє, що чутно дуже багато перестрілки.

Станом на 19:18 триває захоплення. "Нас загнали і причепили вибухову речовину на борт", - повідомив Гутник.

"Ми поставили димові шашки, щоб вони нас не наздогнали. Але вони нас наздогнали і поставили вибухову речовину. Ніхто не знає, що це за речовина. Ми задраєні. Це дуже небезпечно, бо вона може вибухнути в будь-який момент", - додав Гутник.

Станом на 19:40 у корабля вийшов з ладу основний пост керування кермом", - повідомив Гутник.

Відповідаючи на питання, чи через вибух це сталося, він сказав: "Так".

"Корабель "Черкаси" перейшов на аварійний пост керування кермом", - додав він.

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Станом на 19:48 російські окупанти вже висадилися на корабель і ламають внутрішні переборки, щоб дістатися до того приміщення, де забарикадувалася команда корабля "Черкаси", - повідомив Владислав Селезньов.

Станом на 20:00 чутно постріли та вибухи, повідомляє очевидець, що знаходиться на березі Донузлаву.

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Станом на 20.30 буксир "Ковель" тягне тральщик "Черкаси" в напрямку причальної стінки 5 військового містечка. Темно. Про це пише В'ячеслав Селезньов з посиланням на свої джерела.

Телефон Гутника, з яким контактує "Українська правда", не відповідає.

Станом на 21:01 УП вдалося зв'язатися з Гутником. "Все. Нас захопили. Жоден з членів екіпажу не постраждав. Нас не били, все в порядку", - сказав Гутник.

"Черкаси" - єдиний корабель, який залишився у Криму з українським прапором.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські військові затопили кілька своїх кораблів, заблокувавши вихід українських кораблів і суден з Донузлава.

22 березня російські військові захопили кораблі Військово-Морських сил України "Славутич" і "Вінниця" та підводний човен "Запоріжжя". Раніше був захоплений український корвет "Тернопіль" в Севастополі.

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Разом з тим вдень 24 березня керівник Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов повідомив, що українським військовим морякам вдалося вивести військові кораблі “Костянтин Ольшанський” та “Черкаси”.

Пізніше того дня стало відомо, що в Криму російські військові захопили український десантний корабель "Костянтин Ольшанський".