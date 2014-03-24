Штурм "Ольшанського" закінчився. Україна втратила ще один свій корабель
17:39, 24 березня 2014Політика
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Російські окупанти завершили штурм великого десантного корабля ВМС України "Костянтин Ольшанський".
Ольшанський захищається / Фото Олексія Тамразова/facebook.com/KRYM.SOS
Російські окупанти з боєм захопили український ВДК «Костянтин Ольшанський».
Всього на кораблі після того, як частина екіпажу покинула корабель, залишився 21 чоловік.
Залишки команди забарикадувалися в кают-компанії.
До корабля підплив буксир ЧФ Росії, з нього висадилися загарбники.
Фото facebook.com/oleksii.tamrazov
Захищаючи корабель, екіпаж пустив дві димових завіси.
Як повідомив очевидець Олексій Тамразов, під час штурму були чутні автоматні черги і хлопки шумових гранат.
Після чого Тамразов повідомив, що штурм завершився.
«Все ... Ольшанського більше немає», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, зранку більша частина екіпажу десантного корабля Костянтин Ольшанський зыйшла на берег, проте корабель залишається українським.
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