Штурм "Ольшанського" закінчився. Україна втратила ще один свій корабель

Російські окупанти з боєм захопили український ВДК «Костянтин Ольшанський».

Всього на кораблі після того, як частина екіпажу покинула корабель, залишився 21 чоловік.

Залишки команди забарикадувалися в кают-компанії.

До корабля підплив буксир ЧФ Росії, з нього висадилися загарбники.

Захищаючи корабель, екіпаж пустив дві димових завіси.

Як повідомив очевидець Олексій Тамразов, під час штурму були чутні автоматні черги і хлопки шумових гранат.

Після чого Тамразов повідомив, що штурм завершився.

«Все ... Ольшанського більше немає», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, зранку більша частина екіпажу десантного корабля Костянтин Ольшанський зыйшла на берег, проте корабель залишається українським.



