Росіяни затопили четвертий корабель у Криму - Міноборони
13:07, 13 березня 2014Політика
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Черговий затоплений військовими РФ корабель у бухті Донузлав став четвертим.
У Донузлаві продовжують топити кораблі
На виході з бухти Донузлав у Криму російські військові затопили ще один, четвертий корабель.
Про це повідомив глава прес-служби Міноборони Криму Владислав Селезньов на своїй сторінці в Facebook.
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"З Новоозерного повідомляють джерела, що в районі виходу з бухти Донузлав тільки що затоплено черговий, четвертий за рахунком корабель", - пише він.
Як раніше повідомляв УНІАН, у ніч на 6 березня військові РФ затопили раніше списаний великий протичовновий корабель «Очаків» біля входу в озеро Донузлав, перегородивши вихід у море кораблям Південної військово-морської бази Військово-морських сил Збройних сил України.
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