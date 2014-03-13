Росіяни затопили четвертий корабель у Криму - Міноборони

На виході з бухти Донузлав у Криму російські військові затопили ще один, четвертий корабель.

Про це повідомив глава прес-служби Міноборони Криму Владислав Селезньов на своїй сторінці в Facebook.

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"З Новоозерного повідомляють джерела, що в районі виходу з бухти Донузлав тільки що затоплено черговий, четвертий за рахунком корабель", - пише він.

Як раніше повідомляв УНІАН, у ніч на 6 березня військові РФ затопили раніше списаний великий протичовновий корабель «Очаків» біля входу в озеро Донузлав, перегородивши вихід у море кораблям Південної військово-морської бази Військово-морських сил Збройних сил України.