Юрій Павленко: моя машина загинула смертю хоробрих у Донецькій області

Міністр сім’ї, молоді і спорту дав інтерв’ю УНІАН

Пане Юрію, в Україні існує така практика, коли новопризначені міністри скаржаться на стан міністерства, в якому залишили його попередники. Чи задоволені Ви нинішнім станом свого міністерства і яким Ви свого часу його лишали?

Я не люблю скаржитися. Я звик працювати і досягати поставлених цілей. Мене тут не було рік. Очевидно, у мене є своя думка, що за цей рік можна було б зробити, що зроблено і що не зроблено. Аналіз я зробив спільно з моїм попередником Віктором Коржем. У нас відбулась нормальна цивілізована європейська передача влади.

Ви очолювали мінсім’ї в урядах Єханурова, Тимошенко, Януковича. З ким працювалося найефективніше і найплідніше?

Кожен уряд мав свої особливості. З кожним разом я набирався досвіду, тому моя робота ставала більш результативною. Єдине, що з уряду Януковича я подав у відставку. На те було дві причини. По-перше, не відбулося домовленості на той момент між “Нашою Україною” і Партією регіонів. А, по-друге, останньою крапкою було неголосування антикризової коаліції за закон України, яким Голодомор 1932-33 рр. визнавався геноцидом українського народу. Це була моя принципова позиція.

Ваше міністерство покликано однаково піклуватися проблемами сім’ї, молоді і спорту. Чи не стане спорт, у зв’язку з підготовкою до проведення Євро-2012, у пріоритеті? Чи не збільшиться увага до цієї сфери, натомість менше коштів і всілякої підтримки лишатиметься молоді і сім’ї?

Ні в якому разі! На сьогодні чітко визначені пріоритети міністерства на 2008 рік. Програма нашої діяльності так само достатньо чітко виписана в програмі дій уряду.

Що стосується Євро-2012. Безперечно, це надзвичайний, великий і важливий проект для України. Сьогодні створено Національне агентство з питань підготовки і проведення Євро-2012, де є керівник - Євген Червоненко. Воно вже забезпечене приміщенням, почалося формування кадрового складу . Отже, основне навантаження з питань Євро-2012, організації і координації лягає саме на це Національне агентство.

А в чому буде полягати робота з організації Євро-2012 саме вашого міністерства, які конкретні кроки будуть зроблені, адже зараз заледве не кожен день створюються різні координаційні ради, комітети, громадські організації, які багато обіцяють, але так нічого і не роблять, наглядаючи одна за одною?

На сьогодні основне навантаження лежить на міністерстві і все, що стосується Євро-2012, твориться формується, узагальнюється і збирається у нас. І до моменту початку повноцінного функціонування агентства це так і буде. Тому я найбільш зацікавлений в тому, щоб Національне агентство почало працювати якнайшвидше. Це дуже важливо. У нас ще є Олімпіада в Пекіні цього року. І це не менш значущий проект для України, ніж Євро-2012.

2008 р. проголошений президентом Роком усиновлення в Україні. Ви ж ініціювали збільшення виплат сім’ям, які виховують прийомну дитину. Чи закладені такі кошти вже в цьогорічному бюджеті?

Сьогодні - ні. Ті проекти законів, які нами були розроблені, проходять відповідну експертизу. Ми там плануємо цілий набір. Якщо ми говоримо про матеріальний бік, то допомога при усиновленні буде рівнятися допомозі при народжені першої дитини, тобто 12,5 тис. грн. Це і питання зняття будь-яких мит і плат в процесі усиновлення, надання тримісячної відпустки одному з батьків після усиновлення. Окремий пакет завдань є щодо технологій. Щоб питання усиновлення були для суддів першочерговими. Саме в суді приймається остаточне рішення щодо дозволу на усиновлення. Процедурно написано – 10 днів на перевірку родини з боку служб дітей, - щоб це було 10 днів, а не місяць чи навіть півроку, як це часто трапляється. Як варіант, ми розглядаємо спрощення пільгового оподаткування доходів громадян, які усиновили дітей.

Ми плануємо, що в 2008 р. може бути усиновлено не менше 3 тис дітей.

На основі чого ви вивели таку цифру?

Ми беремо її на основі звернень, які сьогодні надходять до служби дітей. Мені приємно, що кожного року, майже кожного місяця, кількість людей, які бажають усиновити дитину, збільшується. Вперше в 2007 р. після 2004 р. кількість усиновлень українськими громадянами перевищила кількість усиновлень іноземцями. На жаль, статистика 2004 р. була такою, що вдвічі менше всиновлювали українці, ніж іноземці. Це не тому, що українці не хотіли цього робити. Це була така політика – давати преференції іноземцям. Нам вдалося змінити такий підхід.

А які кошти закладені в бюджеті 2008 рік на Ваше міністерство?

Загальний бюджет міністерства складає трохи більше 1 млрд. 200 млн. грн. по різних програмах і напрямках.

Якими є пріоритети в молодіжній політиці міністерства? Це перше робоче місце і житло для молоді.

Стосовно доступного житла для молоді. Це буде якась нова система молодіжного кредитування? Як вона буде діяти?

Враховуючи досвід Фонду молодіжно-житлового будівництва, інших програм, які на сьогодні діють в Україні, ми сформуємо таку політику держави, щоб молода людина знала, як, коли і що їй треба зробити, для того, щоб мати повноцінне доступне житло. Починаючи від соціального житла і закінчуючи існуванням таких кредитних механізмів, які б надавали можливість молодій людині мати житло, але ще певний час його оплачувати. А не такі драконівські схеми, як існують на сьогодні.

Ви вважали Януковича на посаді Президента НОК неефективним політиком. Як Ви зараз співпрацюєте з Бубкою?

У мене прекрасні відносини з Бубкою. Сьогодні у нас останній ключовий етап підготовки до Олімпійських ігор в Пекіні. Практично щодня проводимо наради, приймаємо рішення, виділяємо кошти, щоб забезпечити всім необхідним кожного спортсмена, який їде на Олімпіаду. У нас є багато спільних соціальних проектів між міністерством і НОКом. Крім того, ми пішли на експеримент, який власне розпочався ще в 2006 р., - передали частину повноважень НОКу, включаючи і повноваження фінансового характеру. Сьогодні ви можете в бюджеті побачити окремі позиції, де надається право Національному олімпійському комітету визначати, як розподіляти кошти між федераціями і спортсменами.

Дослідники кажуть, що в Україні один з найвищих рівнів споживання алкоголю серед дітей. Існує думка, що це безпосередньо пов’язано з рекламою. Як ви ставитеся до ініціативи внести зміни до закону “Про рекламу” про повну заборону реклами алкоголю на телебаченні і суттєво обмежити рекламиуалкогольних і тютюнових виробів в цілому?

Я повністю підтримую заборону реклами алкоголю на телебаченні. Я за серйозне обмеження такої реклами взагалі в усіх засобах масової інформації. Я за те, щоби за кожне слово, яке рекламує тютюн і алкоголь, рекламодавець платив вдвічі більше на соціальну рекламу, направлену на здоровий спосіб життя і яка виступатиме як раз проти споживання алкоголю і тютюну. Я за те, щоб навіть був спеціальний податок – з кожної сигарети чи з кожної пляшки саме на розвиток фізичної культури, на забезпечення здорового способу життя. Я проти реклами алкоголю і тютюну в спортивних новинах. Це взагалі верх цинізму, коли у перервах між інформацією про великі спортивні досягнення, про спортивні події, ведучі називають ту чи іншу горілку і кажуть, як це добре.

А якщо відомі спортсмени рекламують пиво?

Суспільство має це засуджувати. Коли не тільки спортсмени, а будь-яка видатна людина своїми діями, словами, вчинками, спонукає дитину чи молоду людину до вживання алкоголю – це ненормально. Ми повинні раз і назавжди визначити для себе пріоритет, що для нас важливіше: рекламний бюджет чи здорова повноцінна сильна нація? Мушу визнати, що сьогодні суспільство наше дозріло до того, що зрозуміло: пріоритет для нації є здоровий спосіб життя кожної людини для успішного майбутнього її і держави.

Нещодавно Ви оприлюднили свою декларацію доходів за 2006 рік.: 175 тис. грн., окрема квартира і 40 тис. грн. на банківському рахунку – ось і все майно міністра. Відсутня будь-яка нерухомість і навіть автівка. Міністр в Україні не здатен заробити на авто?

У мене реально не було автівки. Зараз є. Тому в декларації за 2006 р. (як і 2005 р.) її не було. Той автомобіль, який був, загинув смертю хоробрих під час виборчої компанії в Донецькій області. В декларації за 2007 авто буде. Я за те, щоб була чесність в деклараціях. Я за те, щоб оцінювали кожного чиновника, який йде на високу посаду не тільки по тому, що він пише в деклараціях, а і по тому, скільки він витрачає за рік. Якщо ці цифри збігаються, людина може обійняти цю посаду.

А у Вас збігаються?

У мене – так.

Розмовляла Анна Ященко