МЗС: Росія вкотре нехтує нормами міжнародного права

Денонсацією угод про перебування Чорноморського флоту Росії на території України РФ вкотре демонструє нехтування норм міжнародного права.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України.

У відповідь на заяву російської сторони щодо припинення дії українсько-російських договорів про перебування Чорноморського Флоту РФ на території України у зв’язку з докорінною зміною обставин та неможливістю виконання положень договорів, Міністерство закордонних справ України вважає за доцільне зазначити таке.

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Україна не порушувала жодним чином умов зазначених договорів, тому Російська Федерація не має правових підстав посилатися на істотне порушення умов договорів.

Російська Федерація анексувала Крим, чим грубо порушила норми міжнародного права. Серед іншого, це було підтверджено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Про територіальну цілісність України» від 27.03.2014р. та висновком Венеціанської комісії. Відповідно до статей 61 та 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року, Російська Федерація не має права посилатись на неможливість виконання, або на докорінну зміну обставин, як на підставу для припинення дії договору, якщо такі дії є результатом порушення цим учасником або зобов'язання за договором, або іншого міжнародного зобов'язання.

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«Дії російської сторони, що спрямовані на припинення договорів про перебування ЧФ РФ на території України всупереч Віденській конвенції, в черговий раз відверто демонструють нехтування Росією загальновизнаних норм міжнародного права», - підкреслили в МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 березня, прес-служба Кремля повідомила, що президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми пропозиції про припинення дії українсько-російських угод про базування Чорноморського флоту РФ на території України.

У пояснювальній записці до проекту наголошувалося, що «предмет російсько-українських угод втрачений, зважаючи на фактичне припинення правовідносин оренди Російською Федерацією об'єктів її Чорноморського флоту на території України в результаті підписання 18 березня 2014 року Договору між Російською Федерацією і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів».

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«З урахуванням викладеного, Російська Федерація на підставі статей 61 і 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року, має право припинити дію названих угод», - йдеться в пояснювальній записці.

Також сьогодні МЗС РФ надіслав Посольству України ноту про денонсацію угод про базування Чорноморського флоту Росії на території України.