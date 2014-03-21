Мін’юст: Венеціанська комісія не визнає кримського референдуму

На сесії Венеціанської комісії, де відбулося обговорення українського питання, проведений в Криму референдум оголосили нелегітимним.

Про це міністр юстиції України Павло Петренко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Незважаючи на зауваження російської сторони, Венеційська комісія одноголосно прийняла рішення, яким визнала нелегітимним референдум у Криму, оскільки він порушує крім Конституції України ще й базові міжнародні принципи щодо територіальної цілісності та суверенітету суб'єктів міжнародного права", - пише Петренко

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Він зазначає, що згідно із висновком Венеціанської комісії щодо відповідності міжнародним стандартам законопроекту про приєднання нових суб'єктів до РФ, його визнано таким, що порушує базові міжнародні принципи щодо територіальної цілісності країн.

"Приєднання тої чи іншої території є можливим лише за міжнародним договором між двома державами. І ні в якому разі не в односторонньому порядку! А тим більше - із застосуванням військової сили", - зазначає міністр.