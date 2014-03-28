Путін вніс до Держдуми пропозицію щодо денонсації Харківських угод

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Відповідно до пункту «г» статті 84 Конституції Російської Федерації і статті 37 Федерального закону «Про міжнародні договори Російської Федерації» президент вніс до Державної Думи пропозицію про припинення дії: Угоди між Російською Федерацією та Україною про параметри розподілу Чорноморського флоту від 28 травня 1997 року, Угоди між Російською Федерацією та Україною про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року, Угоди між Урядом Російської Федерації та Урядом України про взаєморозрахунки, пов'язані з розподілом Чорноморського флоту й перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, від 28 травня 1997 року, Угоди між Російською Федерацією та Україною з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року», - йдеться в повідомленні.

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Розпорядженням президента РФ статс-секретар – заступник міністра закордонних справ Григорій Карасін і статс-секретар – заступник міністра оборони Микола Панков призначені офіційними представниками президента при розгляді палатами Федеральних зборів питання про припинення дії угод.

«У результаті підписання 18 березня 2014 року Договору між Російською Федерацією і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення в складі Російської Федерації нових суб'єктів предмет російсько-українських угод втрачено зважаючи на фактичне припинення правовідносин оренди Російською Федерацією об'єктів її Чорноморського флоту на території України. З урахуванням викладеного, Російська Федерація на підставі статей 61 і 62 Віденських конвенції про право міжнародних договорів 1969 року, має право припинити дію названих угод», - йдеться в пояснювальній записці.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму та Севастополя.